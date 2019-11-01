Galatasaray-Çaykur Rizespor maçı öncesi önemli notlar

Marcao yok Donk 11’de

Cim Bom’da sarı kart cezalısı Marcao, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Brezilyalı stoperin yerine, savunmanın göbeğinde Ryan Donk görev yapacak.

Belhanda ceza sınırında

Rizespor karşısında Galatasaray’ın 10 numarası Belhanda ceza sınırında bulunuyor. Faslı futbolcu bugün kart görmesi halinde, gelecek hafta Gaziantep’e karşı forma giyemeyecek.

Rizespor’da tek eksik

Konuk ekip Çaykur Rizespor’da sakatlığı bulunan El Kabir, Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor. Karadeniz ekibinde başka eksik bulunmuyor.

Son 10 maçın 6’sı berabere

Galatasaray ile Çaykur Rizespor’un ligde karşı karşıya geldiği son 10 karşılaşmanın 6’sı berabere sonuçlandı. Aslan, Karadeniz temsilcisiyle çıktığı son 5 mücadelede hiç mağlup olmadı.

15 yıllık Rize hasreti

İstanbul’daki karşılaşmalarda Galatasaray, Rizespor’a tam 15 yıldır yenilmiyor. Karadeniz temsilcisi son olarak 2004 yılının Mart ayında 2-1’lik skorla Cim Bom’u mağlup etmişti.

Ömer varsa asist var!

Sarı-Kırmızılı ekibin ligde bulduğu son 5 golün 3’ünde asisti yapan oyuncu Ömer Bayram’dı. Aslan’ın evindeki maçlarda Ömer dışında asist yapan tek isim de Nzonzi’ydi. İki futbolcu da bugün forma giyebilecek.

Boldrin’e özel önlem

Rizespor’un ligde bulduğu son 4 golün 3’ünü Fernando Boldrin kaydetti. Sarı- Kırmızılılar, yıldız futbolcuya bugünkü mücadelede özel önlem almaya hazırlanıyor.