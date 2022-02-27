Galatasaray , Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. 6 maçlık galibiyet hasretine Göztepe deplasmanında son veren Aslan, evinde Rize engelini aşıp seri yakalamak istiyor. 4 aydır üst üste 2 lig maçı kazanamayan Sarı Kırmızılılar, şeytanın bacağını kırmayı hedefliyor. 4 maçtır kazanamayan Karadeniz ekibi ise yeni hocası Bülent Korkmaz yönetiminde çıkacağı ilk maçta 3 puanı kapmayı ve kötü gidişata son vermeyi amaçlıyor. Ligde geride kalan haftalarda sarı-kırmızılılar 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle aldığı 32 puanla 13. sırada bulunuyor. Rize ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 15 mağlubiyet sonucunda topladığı 23 puanla 18. sırada yer alıyor.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Çaykur Rizespor maçını Ümit Öztürk yönetecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Galatasaray - Çaykur Rizespor muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Pena, Omar, Nelsson, Marcao, Aanholt, Pulgar, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Kerem, Gomis

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Selim, Holmen, Eren, Dabo, Gedson, Yusuf, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo

Evde 3 puana hasret kaldı

İç sahada son olarak Antalyaspor’u yenen Galatasaray, daha sonra oynadığı 4 karşılaşmada 3 puan alamadı. Bu süreçte Giresun, Kasımpaşa ve Trabzonspor 'a mağlup olan Sarı-Kırmızılılar, Kayserispor ile berabere kaldı. Bu sezon sahasında 13 lig maçına çıkan Aslan'ın, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunuyor.

Gol düellosu gibi geçiyor

İki takım arasında son dönemde oynanan maçlar gol düellosu şeklinde tamamlanıyor. Galatasaray ile Rize'nin karşılaştığı son 4 lig maçında tam 18 gol atılırken, 4 de kırmızı kart çıktı. İki takım da bu karşılaşmalardan 2'şer galibiyet çıkardı.

Ömer Bayram kart sınırında

Sarı-Kırmızılı ekipte Rizespor mücadelesi öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. İlk 11'de oynaması beklenmeyen Ömer Bayram ise sarı kart cezası sınırında. Te crübeli futbolcu bugün kart görmesi durumunda, bir sonraki hafta Konyaspor deplasmanında görev yapamayacak.

30 bine yakın bilet satıldı

Galatasaraylı taraftarlar, kritik Rizespor maçında takıma tam destek vermeye hazırlanıyor. Dün itibarıyla 30 bine yakın bilet satıldığı öğrenildi. Bugünkü satışlarla birlikte 30 bin barajının geçilmesi ve Nef Stadı'nın uzun süre sonra en dolu maçlarından birine ev sahipliği yapması bekleniyor.

42. randevu

Galatasaray ile Rizespor, Spor Toto Süper Lig’de bugüne kadar 41 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 27 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 7 kez mağlup etti. 7 mücadele de berabere sona erdi. Aslan’ın 95 golüne, Rize ekibi 43 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Rize’de oynanan müsabakayı Galatasaray 3-2’lik skorla kazanmıştı.

Son 10 maç

İki takım arasında 8’i Süper Lig, 2’si de Türkiye Kupası olmak üzere son 10 karşılaşmada Galatasaray’ın üstünlüğü bulunuyor. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 galibiyet alırken, yeşil-mavililer ise 2 kez rakibini yendi. 3 mücadelede ise taraflar eşitliği bozamadı.