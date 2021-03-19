Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Ankaragücü ile Sivasspor karşısındaki puan kayıplarının ardından Belhanda'nın gönderilişinin şokunu yaşayan Galatasaray, deplasmandaki Kayserispor galibiyetiyle kriz ortamından çıkmayı başarmıştı. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fatih Terim'in ekibi, Rize engelini aşarak yoluna derbi haftasında fire vermeden devam etmek istiyor. Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Hatayspor'u yenen Karadeniz ekibi, zorlu deplasmanda 2'de 2 peşinde olacak. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize’de oynanan maçı, Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda 19 Mart Cuma günü saat 19.00’da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 61 puanla 30. haftayı ikinci sırada bitirdi.

Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7’sini kazanırken, 10’unda berabere kaldı ve 11’ini kaybetti. Karadeniz ekibi elde ettiği 31 puanla 30. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.

Galatasaray - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed, Falcao

Çaykur Rizespor: Gökhan, Talbi, Baiano, Boldrin, İsmail, Selim, Samudio, Skoda, Sabo, Moroziuk, Dokovic

Taylan Antalyalı cezalı

Galatasaray’da sarı kart cezalısı olan Taylan Antalyalı, müsabakada forma giyemeyecek. Ligde geçen hafta Hes Kablo Kayserispor ile oynanan maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Taylan Antalyalı, Çaykur Rizespor maçının kadrosunda bulunmuyor. Sarı Kırmızılı takımda sakatlığı geçen Ryan Donk ise karşılaşmanın kadrosunda yer alabilecek.

4 futbolcu sarı kart ceza sınırında

Galatasaray’da karşılaşma öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekipte Ryan Babel, Christian Luyindama, Oghenekaro Etebo ve Marcao kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Atakaş Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

Sahasındaki son 11 maçta yenilmedi

Galatasaray, Süper Lig’de sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada yenilgi yaşamadı. Sarı Kırmızılı takım, bu maçların 8’ini kazanırken, 3’ünde ise rakipleriyle berabere kaldı.

Çaykur Rizespor'da 3 eksik, 5 sınır

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan Loic Remy, Godfred Donsah ve Yasin Pehlivan kadroda yer almayacak. Çaykur Rizespor’da Tunay Torun, Meriah, Sabo, Fernando ve Dokovic ise sarı kart ceza sınırındaki isimler. Bu oyuncular, sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek ve 32. haftadaki Fatih Karagümrük mücadelesinde görev alamayacak.

Galatasaray ile Çaykur Rizespor 40. randevuda

Galatasaray ile Çaykur Rizespor, ligde 40. kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında 1979-1980 sezonundan itibaren yapılan 39 lig maçından 26’sını Galatasaray, 6’sını Rizespor kazandı, 7 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı.

Sarı-kırmızılı ekibin 89 golüne, yeşil-mavililer 37 golle karşılık verebildi. Sezonun ilk yarısında Rize’de oynanan karşılaşmada Galatasaray, 4-0’lık skorla galip geldi.

Rizespor deplasmanda 1 kez kazandı

Galatasaray, sahasında Çaykur Rizespor ile oynadığı lig maçlarında tek yenilgi aldı. İki ekip ligde şimdiye kadar İstanbul’da 19 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalardan 14’ünü kazandı, 4’ünde berabere kaldı, sadece 2003-2004 sezonundaki müsabakayı 2-1’lik skorla yitirdi.

İstanbul’da Galatasaray’ın toplam 46 golüne, Çaykur Rizespor 13 golle karşılık verdi. Galatasaray, İstanbul’daki 19 lig maçının tamamında gol atarken, 10’unda kalesini gole kapattı.

Farklı skorlar

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında lig maçlarında en farklı skorlu galibiyeti 1987-1988 sezonunda İstanbul’da 5-0’lık sonuçla aldı. Çaykur Rizespor ise Galatasaray karşısındaki en farklı galibiyetini 2-0’lık skorla elde etti.

Bu arada, 2001-2002 sezonunda Rize’deki maçı Galatasaray 6-3 kazandı. Filelerin toplam 9 kez havalandığı bu karşılaşma, iki takım arasında geride kalan 39 müsabaka içinde en gollüsü olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan Galatasaray, Çaykur Rizespor ile ligde yaptığı 39 maçın 36’sında fileleri havalandırdı, gol bulamadığı 3 maçı deplasmanda kaybetti.