Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı! Falcao...

Galatasaray, Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın evinde yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki idmanda sarı-kırmızılılar, gruplar halinde 5’e 2 dar alan oyunları üzerinde durdu. Teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı.

Galatasaray, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi. Sarı Kırmızılı ekipte tartışmaların odağında olan Falcao'nun Sarı Kırmızılı kulüp tarafından servis edilen fotoğraflarda yer almaması ise zorlu mücadele öncesi dikkat çekti.

Maç saatinde yıldız futbolcunun kadroda olup olmayacağı netlik kazanacak.