Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Rize’de oynanan ilk maç Emre Akbaba ile Fernando Boldrin’in karşılıklı golleri ile 1-1 sona ermişti.





Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Serkan Çimen yapıyor. Dördüncü hakem olarak Alper Çetin’in görev alacağı karşılaşmada, Cüneyt Çakır VAR hakemi olarak belirlendi. Esat Sancaktar ise AVAR hakemi olarak görev alıyor.

Galatasaray - Çaykur Rizespor hangi kanalda?

Saat 20.30’da başlayan ve A Spor’dan şifresiz olarak yayınlanan maçın canlı skor takibi haberimizde.

Galatasaray nasıl tur atlar?

Kazanan tarafın adını çeyrek finale yazdıracağı maçta, golsüz beraberlik Galatasaray’a yarıyor. 1-1’de mücadele uzatmalara gidecek. 2-2 ve diğer gollü beraberliklerde ise gülen taraf Rize olacak.

Galatasaray - Çaykur Rizespor ilk'ler:

Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Sekidika, Belhanda, Ömer Bayram, Adem Büyük

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo, Burak, Garmash, Oğuz Kağan, Vetrih, Yan Sasse, Samudio, Oğulcan

Cim Bom’da 4 eksik

Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Florin Andone ve Luyindama, sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Rizespor karşısında forma giyemiyor.

Birer kez kazandılar

Galatasaray ile Rizespor, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 4 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda takımların 1’er galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 2 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Sarı-Kırmızılılar 4 kez rakip fileleri havalandırırken, Yeşil-Mavililer ise 7 kez gol sevinci yaşadı.

Galatasaray ve Çaykur Rizespor'un kupa yolu

Türkiye Kupası’na 5. turdan başlayan Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor’u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor’u eleyerek son 16 turuna kaldı.



