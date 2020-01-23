Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı canlı izle (Galatasaray - Rizespor A Spor canlı yayın)
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Çaykur Rizespor’u Türk Telekom Stadı'nda konuk ediyor. Teknik patron Fatih Terim, yeni transfer Jesse Sekidika'ya ilk 11'de şans tanıdı. Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Rize’de oynanan ilk maç Emre Akbaba ile Fernando Boldrin’in karşılıklı golleri ile 1-1 sona ermişti.
Karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetiyor. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ile Serkan Çimen yapıyor. Dördüncü hakem olarak Alper Çetin’in görev alacağı karşılaşmada, Cüneyt Çakır VAR hakemi olarak belirlendi. Esat Sancaktar ise AVAR hakemi olarak görev alıyor.
Galatasaray - Çaykur Rizespor hangi kanalda?
Saat 20.30’da başlayan ve A Spor’dan şifresiz olarak yayınlanan maçın canlı skor takibi haberimizde.
Galatasaray nasıl tur atlar?
Kazanan tarafın adını çeyrek finale yazdıracağı maçta, golsüz beraberlik Galatasaray’a yarıyor. 1-1’de mücadele uzatmalara gidecek. 2-2 ve diğer gollü beraberliklerde ise gülen taraf Rize olacak.
Galatasaray - Çaykur Rizespor ilk'ler:
Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Marcao, Linnes, Lemina, Taylan, Sekidika, Belhanda, Ömer Bayram, Adem Büyük
Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo, Burak, Garmash, Oğuz Kağan, Vetrih, Yan Sasse, Samudio, Oğulcan
Cim Bom’da 4 eksik
Galatasaray’da sakatlıkları bulunan Florin Andone ve Luyindama, sıtma nedeniyle tedavi gören Henry Onyekuru ile kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi, Rizespor karşısında forma giyemiyor.
Birer kez kazandılar
Galatasaray ile Rizespor, Türkiye Kupası’nda bugüne kadar 4 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda takımların 1’er galibiyeti bulunuyor. Geride kalan 2 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı. Sarı-Kırmızılılar 4 kez rakip fileleri havalandırırken, Yeşil-Mavililer ise 7 kez gol sevinci yaşadı.
Galatasaray ve Çaykur Rizespor'un kupa yolu
Türkiye Kupası’na 5. turdan başlayan Galatasaray, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor’u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi. Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor’u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 2. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor’u eleyerek son 16 turuna kaldı.