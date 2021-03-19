Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı (CANLI)

Galatasaray, Süper Lig’in 31. haftasında Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Ankaragücü ile Sivasspor karşısındaki puan kayıplarının ardından Belhanda'nın gönderilişinin şokunu yaşayan Galatasaray, deplasmandaki Kayserispor galibiyetiyle kriz ortamından çıkmayı başarmıştı. Şampiyonluk yarışında puan kaybına tahammülü olmayan Fatih Terim'in ekibi, Rize engelini aşarak yoluna derbi haftasında fire vermeden devam etmek istiyor.

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Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Hatayspor'u yenen Karadeniz ekibi, zorlu deplasmanda 2'de 2 peşinde. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Rize’de oynanan maçı, Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

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MAÇTAN DAKİKALAR:

Geçtiğimiz sezon talihsiz bir şekilde Fernando Muslera'nın sakatlandığı pozisyona sebep olan Milan Skoda, maçtan önce tecrübeli kaleciye maç öncesi çiçek verdi.

GOL | 2' Maç golle başladı. Saracchi'nin kullandığı taç atışında Luyindama'nın büyük hatasından faydalanan ve araya giren Samudio, Muslera'yı önde gördü. Topun dibine giren Samudio, ağları sarstı ve takımını deplasmanda öne geçirdi. 0-1.

Henüz 2. dakikada geriye düşen Galatasaray, bu sezonki en erken kalesinde gol gördüğü maçı yaşadı. Braian Samudio bu sezon Süper Lig'deki 4. golünü kaydetti.

6' Ebebo'nun pasında topla buluşan Mohamed, kaleyi görür görmez şutunu attı, top savunmadan döndü.

GOL | 14' Galatasaray eşitliği yakaladı. Emre Kılınç'ın sağ çizgiden kullandığı serbest vuruş sonrası Çaykur Rizesporlu Talbi'den seken top Yedlin'in önünde kaldı. Tecrübeli sağ bekin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 1-1

DeAndre Yedlin, Galatasaray formasıyla ilk golünü attı.

27' Çaykur Rizespor, geliştirdiği kontra atakla Galatasaray kalesine tehlikeli geldi. Baiano'nun ortasına hareketlenen Skoda, boş durumda olan Boldrin'i gördü. Tecrübeli hücumcunun ceza sahası içerisinde gelişine yaptığı vuruş üstten auta çıktı.

29' Rizespor savunmasının hatasında presle topu kapan Gedson, Moroziuk'tan sıyrıldı. Çizgine inen Portekizli, ortasını vakit kaybetmeden yaptı. Arka direğe giden topa hiçbir Galatasaraylı dokunamadı.

GOL | 31' Galatasaray geriye düştüğü maçta öne geçti. Emre Kılınç'tan aldığı topta kaleyi gören Emre Akbaba, muhteşem bir şut çıkardı. Tecrübeli futbolcunun yaklaşık 35 metreden yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 2-1

37' Çaykur Rizespor'un kullandığı korner savunmadan sekti, Etebo'nun önünde kaldı. Muhteşem bir dribbling yapan Nijeryalı'yı ceza sahasına gelmeden Selim Ay düşürdü. Selim, sarı gördü, Galatasaray kaleyi direkt karşıdan gören bir yerden serbest vuruş kazandı. Radamel Falcao'nun süper vuruşunu Gökhan, aynı güzellikte çeldi.

GOL | 41' Luyindama'nın ardından Marcao'nun hatasında Çaykur Rizespor yine golü buldu. Emre Kılınç'ın geri pasında Brezilyalı stoperden seken topu kapan Boldrin, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Tecrübeli oyuncunun yerden yaptığı vuruş ağlarla buluştu ve skora yine eşitlik geldi. 2-2

45+1' Rizespor'da Moroziuk, Emre Kılınç'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

45+3' Galatasaray'da Luyindama, Skoda'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Kart sınırında olan Kongolu stoper, Sarı Kırmızılı ekibin Hatayspor'a konuk olacağı maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

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Galatasaray - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Luyindama, Marcao, Saracchi, Etebo, Gedson, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Mostafa Mohamed, Falcao

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mykola Moroziuk, Montassar Talbi, Selim Ay, İsmail Köybaşı, Fabricio Baiano, Damjan Dokovic, Fernando Boldrin, Erik Sabo, Braian Samudio, Milan Skoda

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetiyor. beIN Sports 1'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Ligin geride kalan bölümünde 29 maça çıkan Galatasaray, 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 61 puanla 30. haftayı 2. sırada bitirdi.

Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 28 karşılaşmanın 7’sini kazanırken, 10’unda berabere kaldı ve 11’ini kaybetti. Karadeniz ekibi elde ettiği 31 puanla 30. haftayı averajla 14. sırada tamamladı.