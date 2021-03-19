Süper Lig'de 31. haftanın açılış maçında Galatasaray ile Çaykur Rizespor, Türk Telekom Stadı'nda kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da!

Ankaragücü yenilgisi ve Sivasspor beraberliğini Kayseri deplasmanında kazanarak telafi eden Galatasaray'da orta alanın önemli ismi Taylan Antalyalı cezalı. Sakatlığı geçen Ryan Donk maç kadrosunda yer alacak, TD Fatih Terim'in "Luyindama & Marcao" stoper ikilisiyle maça başlaması bekleniyor. Taylan'ın yokluğunda orta alanda Gedson Fernandes'in yanında Oghenekaro Etebo olacak. Son haftaların formda ismi Radamel Falcao büyük ihtimalle tek forvet olarak maça çıkacak. Geçen haftaya kıyasla Emre Akbaba ve Mostafa Mohamed'in yerine Henry Onyekuru ve Sofiane Feghouli'nin ilk 11'de olması şaşırtmaz.

Bülent Uygun yönetiminde çıktığı ilk maçta Hatayspor'u 1-0'la geçen Rizespor, İstanbul'a 3 eksikle geldi. 3 ayı aşkın bir süredir sakat olan Loic Remy, son 3 lig maçını kaçıran Godfred Donsah ve geçen hafta forma giyemeyen Yasin Pehlivan, deplasman kafilesinde yer almadı. Uygun, ilk maçında Selim Ay ve Montassar Talbi stoper ikilisiyle maça başlamıştı, merkez forvetteki tercihi de Milan Skoda'ydı. İlk planı kanatlarda Fernando ve Braian Samudio olan Uygun, gol gelmeyince Fernando'yu oyundan alıp Erik Sabo'yu sahaya sürmüş, golü de öyle bulmuştu. Sonrasında Konrad Michalak ve Abdullah Durak hamleleriyle maçı noktalamıştı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Galatasaray'ın iç sahada oynadığı son 6 lig maçının 5'i "2.5 ÜST" bitti.

- Bülent Uygun, Süper Lig'de Galatasaray'la deplasmanda oynadığı 5 maçın tamamını kaybetti!

- Rizespor, İstanbul takımlarına rakip olduğu son 22 lig maçının sadece 1'ini kazanabildi. (4 beraberlik - 17 mağlubiyet)

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu! %55'lik kesim şampiyonluk yolunda iç sahada puan kaybına tahammülü olmayan sarı-kırmızılı ekipten galibiyet bekliyor... %8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.