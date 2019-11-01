Galatasaray - Çaykur Rizespor canlı izle (Gs - Rize canlı yayın)

Süper Lig’in 10’uncu haftasının açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk ediyor. Yeni sezona iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım 9 haftada 13 puan toplayarak yeni haftaya 7’nci sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Faslı futbolcu, Rizespor maçında sarı-kart görmesi durumunda 11’inci haftada oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçında forma giyemeyecek. Teknik patron Fatih Terim, Belhanda, Feghouli, Mariano, Nzonzi'yi yedek kulübesinde başlattı. 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray’da Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesinde sakatlığı bulunan Falcao kadroda yer almazken, sarı kart cezalısı olan Marcao, bu maçta görev alamıyor.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR CANLI İZLE

Türk Telekom Stadı’nda 20:30’da başlayan mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalıyor. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

MAÇ BAŞLADI

İlk atak Galatasaray'dan geldi. 2. dakikada Ryan Babel'in sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasında Andone iyi yükseldi. Rumen oyuncunun kafa vuruşu kaleci Gökhan'da kaldı.

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Yuto Nagatomo, yaklaşık 35 metreden kaleye şutunu gönderdi. Gökhan zorlanmadan topu kontrol etti.

Galatasaray, Babel'in kanadıntan Rizespor'u zorluyor. Hollandalı oyuncu, baskıyla Morozyuk'tan topu kaptı. Babel, ceza sahasına girmek üzereyken geriye doğru topu çevirdi, ancak araya giren Rizespor savunması tehlikenin büyümesini önledi.

GOL | Galatasaray golü buldu. Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, ceza sahasına ortasını gönderdi. Andone'nin yükseldiği topa ters bir kafa vuruşu yapan Taibi, kendi ağlarını havalandırdı. 1-0

PENALTI | Golün ardından ataklarını sıklaştıran Galatasaray, 17. dakikada penaltı kazandı. Şener Özbayraklı'nın açtığı orta Meljnak'ın eline çarpınca hakem Abdulkadir Bitigen, tereddütsüz bir şekilde beyaz noktaya koştu. Topun başına geçen Babel, topu ve kaleci Gökhan'ı ayrı köşelere gönderdi, Sarı Kırmızılı ekip farkı 2'ye çıkardı. 2-0

26'da Çaykur Rizespor ilk kez tehlikeli geldi. Fernando Boldrin'in ceza sahası dışından yaptığı sert şutu Muslera, güçlükle kornere çeldi. Karadeniz ekibi gole yine yaklaştı. 28. dakikada Şener'in orta sahada kaybettiği topun ardından hızlı bir şekilde kontra atağa çıkan Çaykur Rize'de Umar Aminu topu sol kanattan koşu yapan Oğulcan'a aktardı. Luyindama'yı çalımlayan genç futbolcu, yerden sert bir orta gönderdi. Muslera'yı geçen topa kimse dokunamayınca Galatasaray savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

Ahmet ve Vetrih korkuttu

Marcao'nun yokluğunda ilk 11'de sahaya çıkan Ahmet Çalık, 32. dakikada yaşadığı sakatlığın ardından sedyeyle kenara alındı. Tedavisi saha dışında yapılan Çalık, oyuna devam etmesinde bir engel olmayınca geri döndü. 34. dakikada Muslera ile girdiği hava topu mücadelesinde Vetrih yerde kaldı. Sloven futbolcu, tedavisinin ardından oyuna devam etti.

41. dakikada Galatasaray, Babel'le tehlikeli geldi. Morozyuk'tan kurtulan yıldız oyuncu, sol kanattan ortasını yaptı. Kale önünde Nagatomo yükseldi ama kafa vuruşunu yapamadı. Arka direkte Rize savunması topu uzaklaştırdı.

SARI KART | İlk kart 43. dakikada çıktı. Çaykur Rizespor'un Fildişi Sahilili oyuncusu Diomonde, Ömer Bayram'a yaptığı müdahele nedeniyle sarı kart gördü.

İlk devre sona erdi.

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Galatasaray - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Ahmet Çalık, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Babel, Emre Mor, Andone

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Aminu, Oğulcan



