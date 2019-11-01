Galatasaray - Çaykur Rizespor bein sports 1 canlı izle

Süper Lig’in 10’uncu haftasının açılış maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Yeni sezona iyi başlayamayan sarı-kırmızılı takım 9 haftada 13 puan toplayarak yeni haftaya 7’nci sırada girdi. Sarı-kırmızılı ekipte Younes Belhanda ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Faslı futbolcu, Rizespor maçında sarı-kart görmesi durumunda 11’inci haftada oynanacak Gaziantep Futbol Kulübü maçında forma giyemeyecek.

Teknik patron Fatih Terim, Belhanda, Feghouli, Mariano, Nzonzi'yi yedek kulübesinde başlattı. 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan Galatasaray’da Çaykur Rizespor ile oynanacak maç öncesinde sakatlığı bulunan Falcao kadroda yer almazken, sarı kart cezalısı olan Marcao, bu maçta görev alamıyor.

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadı’nda 20:30’da başlayacak mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray - Çaykur Rizespor ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Şener, Luyindama, Ahmet Çalık, Nagatomo, Lemina, Seri, Ömer Bayram, Babel, Emre Mor, Andone

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande, Attamah, Vetrih, Boldrin, Aminu, Oğulcan

41. maç için sahada

Dile kolay... Üst üste tam 40 maç... Galatasaray, Süper Lig’de kendi sahasında çıktığı son 40 mücadelede tek bir mağlubiyet bile yaşamadı. Bu süreçte 33 galibiyet 7 beraberlik elde eden Sarı- Kırmızılılar, Avrupa’nın en büyük ligleri baz alındığında, bu alanda İngiliz devi Liverpool’la yarışıyor. Premier Lig temsilcisi de kendi evindeki son 45 lig maçında mağlup olmadı. Galatasaray’ın hedefi, 40 maçlık seriyi 41’e taşımak.

Marcao yok Donk 11’de

Cim Bom’da sarı kart cezalısı Marcao, bugünkü maçta forma giyemeyecek. Brezilyalı stoperin yerine, savunmanın göbeğinde Ryan Donk görev yapacak.

Belhanda ceza sınırında

Rizespor karşısında Galatasaray’ın 10 numarası Belhanda ceza sınırında bulunuyor. Faslı futbolcu bugün kart görmesi halinde, gelecek hafta Gaziantep’e karşı forma giyemeyecek.

Rizespor’da tek eksik

Konuk ekip Çaykur Rizespor’da sakatlığı bulunan El Kabir, Galatasaray maçı kadrosunda yer almıyor. Karadeniz ekibinde başka eksik bulunmuyor.

Son 10 maçın 6’sı berabere

Galatasaray ile Çaykur Rizespor’un ligde karşı karşıya geldiği son 10 karşılaşmanın 6’sı berabere sonuçlandı. Aslan, Karadeniz temsilcisiyle çıktığı son 5 mücadelede hiç mağlup olmadı.

15 yıllık Rize hasreti

İstanbul’daki karşılaşmalarda Galatasaray, Rizespor’a tam 15 yıldır yenilmiyor. Karadeniz temsilcisi son olarak 2004 yılının Mart ayında 2-1’lik skorla Cim Bom’u mağlup etmişti.

Ömer varsa asist var!

Sarı-Kırmızılı ekibin ligde bulduğu son 5 golün 3’ünde asisti yapan oyuncu Ömer Bayram’dı. Aslan’ın evindeki maçlarda Ömer dışında asist yapan tek isim de Nzonzi’ydi. İki futbolcu da bugün forma giyebilecek.

Boldrin’e özel önlem

Rizespor’un ligde bulduğu son 4 golün 3’ünü Fernando Boldrin kaydetti. Sarı- Kırmızılılar, yıldız futbolcuya bugünkü mücadelede özel önlem almaya hazırlanıyor.