Galatasaray, Carlos Eduardo transferi için görüşmelere başlıyor!

Transferin en hareketli takımı Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'yı satması durumunda Al Hilal forması giyen Carlos Eduardo'yu transfer edeceği öne sürülmüştü. Suudi Arabistan'da yayım yapan Makkah-News adlı internet sitesi ise Brezilyalı futbolcuyla ilgili olarak yayımladığı özel haberinde söz konusu iddiaları doğruladı.

Sarı Kırmızılı kulübe yakın kaynaklara dayandırılarak verilen haberde Cim Bom'un 29 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmak konusunda istekli olduğu ve kısa bir süre içinde transfer için görüşmelere başlayacağı ifade edildi. Al Hilal'deki sözleşmesi 2020 yazında sona erecek olan yıldız isim, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 35 maçta 13 gol ve 6 asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler