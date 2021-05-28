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Galatasaray, Cansın Hacıbekiroğlu'nu transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cansın Hacıbekiroğlu’nu transfer ettiğini açıkladı.

28 Mayıs 2021, Cuma 22:49 Son Güncelleme:
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Galatasaray, Cansın Hacıbekiroğlu'nu transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Cansın Hacıbekiroğlu’nu transfer ettiğini açıkladı.

Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımız, başarılı orta oyuncu Cansın Hacıbekiroğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

1987 doğumlu, 2.02 cm boyundaki milli oyuncu, geçtiğimiz iki sezon boyunca Efeler Ligi ekiplerinden Tokat Belediye Plevnespor forması giymişti. 

2013-2014 sezonunda Galatasaray forması ile mücadele eden tecrübeli oyuncu, sırasıyla Çankaya Belediyesi, Spor Toto, Polis Akademisi, 4 Eylül Belediye Sivas, Galatasaray, İnegöl Belediyesi, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Tokat Belediye Plevnespor takımlarında forma giymişti. 

Cansın Hacıbekiroğlu’na yeniden hoş geldin der, sarı kırmızılı forma altında başarılar dileriz.''


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