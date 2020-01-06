Galatasaray camiasının Ersin Düzen'e tepkisi giderek artıyor. Düzen'in TRT SPOR ekranlarında "Galatasaray'da futbolculara aylardır maaş ödenmiyor" açıklamaları büyük tepki gördü. Başkan Mustafa Cengiz GSTV'den çok sert açıklamalar yaptı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar ise sosyal medyadan Ersin Düzen'in Fenerbahçe formalı fotoğraflarını paylaşarak tepki gösterdiler...

Ersin Düzen ne demişti?

TRTSPOR'da yayınlanan programda Ersin Düzen şu cümleleri kurmuştu...

Galatasaray, oyunculara maaş ödemesi konusunda sıkıntılar yaşıyor. 2 aylık, 3 aylık ve 5 aylık maaşını alamayan futbolcular var. Nagatomo 3 aylık alacağını tahsil etmeden kulüpten ayrılmak istemediğini söylemiş. Benim paramı verin ancak o şekilde giderim demiş. Mariano aynı şekilde beni göndermek istiyorsanız paramı ödeyin demiş. Babel maaşını alamadığı için belge göndermiş. Nzonzi alacaklarını alamadığı için FIFA'ya başvurmuş. Seri ödemesi yapılması talebinde bulunmuş. Dikkat ederseniz yerli futbolcu ismi saymıyorum. Yabancı futbolcuların maaş ödemeleri konusunda ciddi problemler söz konusu.

Cengiz: "TRT'deki bu düzene karşıyım"

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Ersin Düzen'in TRTSPOR'daki iddialarına kulüp televizyonundan cevap verdi. Cengiz oldukça sert cümleler kullandı.

İşte Cengiz'in yaptığı açıklamalar...

TRT bizim gözbebeğimiz. Bizim milli kuruluşumuz. Geliri - gideri bize ait olan bir kurum. Siz burada kendi fanatik çıkarlarınız için ya da duyumsamalarınız için ya da o anda aklığınıza geldiği için konuşamazsınız. Başka özel tvlerde olabilir. Gerçi saçmalık her yerde saçmalıktır ama, özellikle ananim bir kanalda, devletimizin yanı bizim kanalda sen o kanalı kullanamazsın. Böyle bir düzen olmaz. Böyle bir saygısızlık olmaz. Asla böyle bir şey de yok. Borsaya açık, halka açık bir şirket için böyle ifadeler kullanamazsınız. Suç işlersiniz. Ne demek aylardır parası ödenmiyor. Biz bir haciz sorunu geçirdik. O dönemde bile asla FIFA'lık durumumuz olmadı. Bunu iyi niyetle anlatmak mümkün değil. Bu fanatizmin ve bazı yerlerden yapılan manüplasyonun sonucudur. Ben bunu iyi niyetle karşılayamam. TRT gibi bir kurumda bu türlü düzenlerin varlığını sürdürmesine karşıyım.

Taraftar ateş püskürdü!

Ersin Düzen'in TRTSPOR'da yaptığı açıklamalara Galatasaray taraftarı da büyük tepki gösterdi. İşte sosyal medya üzerinden yapılan bazı paylaşımlar...