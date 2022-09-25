Galatasaray camiasına müjde: Mauro Icardi ile Wanda Nara barıştı!

Futbol dünyasının aşk konusunda olay adamı Mauro Icardi geçtiğimiz haftalarda PSG'den kiralık olarak Galatasaray 'a gelmişti. Sarı-Kırmızılılar'a transferi tüm dünyada ses getiren Arjantinli yıldız, Türkiye'ye eşi Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte geldi. Fakat Mauro ve Wanda'nın ilişkileri İstanbul'da sallantıya uğradı. Önceki gün Wanda Nara, 29 yaşındaki futbolcudan ayrıldığını açıkladı. Bu durum sonrasında Sarı-Kırmızılı taraftarlar, tecrübeli golcünün psikolojik açıdan sorun yaşayacağını ve yüzde 100 verimli olamayacağını düşündü.

'Ben bekar biriyim'

Bugün ise ünlü çiftin ilişkisinde flaş bir gelişme yaşandı. Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan görüşmelerini paylaştı. Mesajlarda Wanda Nara, Icardi'ye, "Telefonumu açsana!" yazarken, Arjantinli süperstar "Ben bekar biriyim. Beni sen terk ettin!" ifadelerini kullandı.

'Seni seviyorum toksik kadın'

Ardından Icardi öpücük temalı bir fotoğraf paylaşırken, eşi Wanda Nara'yı etiketledi. Yıldız oyuncu bir sonraki paylaşımında ise çocuklarının annesi Wanda ile yaptığı görüntülü konuşmadan ekran görüntüsü attı ve "Seni seviyorum toksik kadın" yazdı. Bu mesaj ünlü çiftin barıştığı şeklinde yorumlandı.

Anket yaptı

Öte yandan Icardi, Wanda Nara'nın kendini aradığı ekranı paylaştı ve takipçilerine "Açayım mı, açmayayım mı?" diye sordu.

İkili arasında tam olarak ne olmuştu?

Wanda Nara sosyal medya hesabından yaptığı, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Ancak, maruz kaldığım şeyler ve medyanın spekülasyonları nedeniyle fazla detay vermek istemiyorum. Açıklığa kavuşturacak başka bir şeyim yok. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum" açıklamasıyla ayrılığı duyurmuştu.

'Bencil olmak zorundaydım'

Ayrılık sonrası yeni açıklama yapan Nara aldığı kararı savundu ve şu ifadeleri kullandı: "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün"

Mal varlığı iddiası

Ayrılık sonrasında ikili arasında 2021 yılında imzalandığı iddia edilen bir anlaşma gündeme oturdu. TyC Sports’un haberine göre, yıldız oyuncu ve eşi arasında varılan anlaşma dahilinde Mauro Icardi’nin konutları da dahil olmak üzere tüm mal varlığı ve şimdiki ve gelecekte imzalayacağı tüm sözleşmelerin hakları, 2050 yılına kadar Wanda Nara’ya aktarıldı. Arjantinli oyuncunun eşine aktardığı mal varlığı içinde Milano’daki lüks bir daire ve Como Gölü üzerinde bir ev de bulunuyor.