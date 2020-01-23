Türkiye Kupası’nda 1-1’in rövanşın Galatasaray ile Rizespor Türk Telekom Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Hafta sonu iki takım da ikinci yarının ilk maçını kazanmanın moraliyle sahaya çıkacak. Ev sahibinde teknik direktör Fatih Terim’in kadroda birkaç rotasyon yapması beklense de işi şansa bırakmayıp as oyuncularının birçoğuna da şans vermesi sürpriz olmaz. Misli.com’da tek maç ve canlı iddaa oynayabileceğiniz mücadele için Galatasaray maçın favorisi olarak gösteriliyor.

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Bu İstatistiklere Dikkat

• İki takımın aralarında oynadıkları 5 maçın 2’sini Galatasaray kazanırken Rizespor hiç galip gelemedi (3B).

• Galatasaray’ın oynadığı son 5 maçın 3’ünde Karşılıklı goller oldu.

• Galatasaray son 6 maçının 5’ini kazandı.

Öne Çıkan Bahisler

Misli.com’dan canlı bahis ve tek maç seçenekleriyle oynanabilecek mücadeleye yoğun ilgi gösteren Misli.com üyelerinin %47’si Galatasaray’dan yana tercihte bulunuyor. Maç sonu 1 ve üst ile 2.5 gol üstü seçenekleri ise diğer öne çıkan bahisler olarak dikkat çekiyor.

Misli.com Yazarı Ali Naci Küçük’ün yorumu

Ligde puan kaybına tahammülü olmayan ve zirveden halen 10 puan geride olan Galatasaray’ın sezonu kupa ile kapatması için en önemli arena Ziraat Türkiye Kupası… Nitekim, Teknik Direktör Fatih Terim de kupa maçlarında tamamı ile bir kadro değişimine gitmeyip as oyuncularına da süre veriyor. Sarı kırmızılı takım içinde Perşembe günü bir rotasyon yapılacak. Ancak ilk 11 tamamı ile değişmeyecek. Terim’in ilk 11’de en az 5-6 oyuncu değişikliğine gideceğini beklesek de Galatasaray, hangi kadro ile sahaya çıkarsa çıksın Rizespor’u 1-1’in rövanşında mağlup ederek üst tura çıkacağını düşünüyorum.



