Galatasaray, büyük maçlarda yokları oynuyor!

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte bu sezon Fenerbahçe , Beşiktaş ve Trabzonspor ile oynadığı mücadelelerden yine galibiyet alamadı.

Sarı-Kırmızılılar ligin ilk yarısında oynanan maçlarda Fenerbahçe ve Beşiktaş’a 2-1 mağlup olurken, Trabzonspor ile de 2-2 berabere kalmıştı.







