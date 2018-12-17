Galatasaray büyük sıkıntısı!

Süper Lig’de son maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, son dönemde güçlü rakipleriyle deplasmanda oynadığı maçları kazanamıyor. Sarı-kırmızılı takım, ligdeki önemli rakiplerinden Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynadığı son 13 deplasman maçında galibiyet alamadı. G.Saray, 2015-16 sezonunun 7. haftasında, 3 Ekim 2015’te Başakşehir’i 2-0 yendiği maçtan sonra söz konusu takımlar karşısında dış sahada galip gelmeyi başaramadı.

Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe, Beşiktaş, Trabzon ve Başakşehir ile deplasmanda yaptığı son 13 müsabakada sahadan 9 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrıldı. Bu müsabakalarda sadece 7 gol kaydeden Galatasaray, kalesinde 29 gole engel olamadı. Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’de deplasmanda çıktığı son 8 derbide galibiyet elde edemedi.

Rakip sahada son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunda, 4 Ocak 2015’te Beşiktaş’ı 2-0 yendiği maçta alan Galatasaray, sonraki 8 deplasman müsabakasından 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı takım, dış sahalardaki bu 8 derbide 4 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü.

Kaynak: Yeni Şafak