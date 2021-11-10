Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray ile Bursaspor milli arada hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Fatih Terim'in bu karşılaşmada forma şansı bulamayan isimlere görev vermesi bekleniyor. Peki, Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Milli arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor 'la karşılaşacak. Galatasaray'da Fatih Terim'in özellikle forma şansı bulamayan ve genç oyunculara şans vermesi bekleniyor. Galatasaray - Bursaspor mücadelesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak.
Galatasaray - Bursaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
13 Kasım Cumartesi günü saat 14:00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanacak mücadele GSTV'den canlı yayınlanacak. Maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
Özcan Bizati'nin çalıştırdığı Bursaspor TFF 1. Lig'de 14 puanla 11. sırada bulunuyor. Yeşil-Beyazlı ekip 11 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı...
Galatasaray Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılı takım 21 puan topladı.