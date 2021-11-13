Galatasaray - Bursaspor (CANLI)

Milli arayı değerlendirmek isteyen Galatasaray hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor 'la karşılaşıyor. Galatasaray'da Fatih Terim'in özellikle forma şansı bulamayan ve genç oyunculara şans verdi. Galatasaray - Bursaspor mücadelesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanıyor.

Maçtan dakikalar





GOL | Emre Kılınç'ın sağ kanattan yaptığı ortaya düzgün bir kafa vuruşu yapan Mbaye Diagne Galatasaray'ı Bursaspor karşısında 1-0 öne geçirdi.

GOL | Galatasaray'ın maçtaki hızı devam ediyor ve 8. dakikada bu kez sahneye çıkan Oğulcan Çağlayan oldu. Galatasaray böylece maçta 2-0 üstünlüğü yakaladı.

*Fatih Terim sık sık oyuncularına uyarılarda bulundu.

Diagne şov

GOL | Galatasaray gollerine devam ediyor. 17. dakikada Sarı Kırmızılı takım adına bir kez daha öne çıkan isim Diagne oldu. Golde Emre Kılınç'ın katkısı büyük. Rakiplerini çalımlayarak ceza sahası içine giren Emre Kılınç, al da at dercesine Diagne'ye topu gönderdi. Tecrübeli futbolcuya da topu ağlara göndermek kaldı ve maçta durum 3-0'a geldi. Karşılaşmaya etkili başlayan Diagne 2 gol ve 1 asistle şu an maça damga vurmuş durumda.

*Diagne golleriyle maça damga vurdu. Tecrübeli futbolcu attığı gollerinden ardından sevinmedi.

İsmail Çipe'nin hatası sonrası gelen gol

GOL | 29. dakikada Bursaspor farkı 2'ye indirmeyi başardı. Galatasaray kalecisi İsmail Çipe'nin hatasının ardından Bursaspor'da İsmail Yüksek sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi.

Bursaspor'dan üst üste goller

GOL | Maçta dakikalar 38'i gösterdiğinde Bursaspor farkı 1'e indirmeyi başardı. İsmail Yüksek'in ara pasında savunma arkasına iyi sarkan Acolatse topu ağlara gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi.

*Galatasaray'ın yediği 2. golden sonra Fatih Terim çok sinirlendi.

Diagne'den hat-trick

GOL | Maçın ilk yarısının son anlarında yeniden sahneye çıkan isim Mbaye Diagne oldu. 44. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın ortasında topu ceza sahası içinde iyi kontrol eden tecrübeli futbolcu topu ağlara gönderdi ve hat-trick yaptı. Maçta durum 4-2'ye geldi. Diagne'nin maçta 1 de asisti bulunuyor.

Bu gol aynı zamanda ilk yarının da sonucu oldu. Hakem ilk yarıyı bitiren düdüğü çalmasının ardından devre arasına Galatasaray 4-2'lik üstünlükle gitmiş oldu.

*Oğulcan Çağlayan bu maçta sağ bek olarak görev yaptı.

Maçın 11'leri

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan, Alpaslan, Marcao, Van Aanholt, Assunçao, Atalay, Aytaç, Emre Kılınç, Babel, Diagne

Bursaspor: Erhan, Aykut, Capan, Kubilay, Mert, İsmail, Burak, Emirhan, Bruno, Acolatse, Hasan

Özcan Bizati'nin çalıştırdığı Bursaspor TFF 1. Lig'de 14 puanla 11. sırada bulunuyor. Yeşil-Beyazlı ekip 11 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı.

Galatasaray Süper Lig'de geride kalan 12 haftada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Sarı-Kırmızılı takım 21 puan topladı. Sarı kırmızılı ekip milli aranın ardından ezeli rakibi Fenerbahçe ile kendi sahasında karşılaşacak.

*Maç öncesi Fatih Terim ve Özcan Bizati birbirlerine başarı dileklerinde bulundular.