Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen Cİ Group TSYD İzmir Voleybol Turnuvası’nın ilk gününde Galatasaray HDI Sigorta ile Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaştı.

Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi’ndeki organizasyonun ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a sert vermedi.

Müsabakanın setlerini 25-20, 25-16 ve 25-15 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Organizasyonda yarın saat 14.00’te İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Galatasaray HDI Sigorta ve saat 16.00’da Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Arkas Spor karşılaşacak.