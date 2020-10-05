Galatasaray, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu

Süper Lig’in 4. hafta kapanış maçında konuk olduğu Kasımpaşa’ya 1-0 yenilen Galatasaray, milli maç nedeniyle verilen araya mağlubiyetle girdi. Sarı-kırmızılı takım, ilk yarıda rakibine birçok gol pozisyonu verdi. Rakip kalede pozisyon üretmekte zorlanan Galatasaray, 45 2. dakikada Yusuf Erdoğan’ın attığı golle devre arasına 1-0 geride girdi. İkinci yarıda oyunun hakimiyetini eline alan sarı-kırmızılı ekip, kurduğu baskıya ve girdiği gol pozisyonlarına rağmen skoru değiştiremedi. Galatasaray’ın baskısından çıkamayan lacivert-beyazlı takım da fileleri havalandıramadı.

Ligdeki ilk 3 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, ilk kez mağlup oldu. Kasımpaşa ise 4. maçında 2. galibiyetini elde etti.

Galatasaray 3 maçtır kazanamıyor

Sezona iyi bir başlangıç yapan sarı-kırmızılı ekip, son 3 resmi maçından galibiyet çıkaramadı. Ligde Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir’i, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde ise Azerbaycan’ın Neftçi ile Hırvatistan’ın Hajduk Split takımını yenen Galatasaray, sonrasındaki 3 karşılaşmada 1 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, ligin 3. haftasındaki derbide Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalırken, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İskoç ekibi Rangers’e 2-1 yenildi. Galatasaray, son olarak Kasımpaşa’ya 1-0 mağlup oldu.

Uzatma süresini beğenmeyen Terim, sahayı terk etti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın uzatma dakikalarını beğenmeyince karşılaşma bitmeden sahayı terk etti. Maçın 90. dakikasında dördüncü hakem Yasin Kol, 5 dakikalık uzatmanın oynanacağını belirten tabelayı kaldırdı. Bunun üzerine Kol’a "Yasin hoca 5 dakika mı uzattın?" diye soran Terim, "Evet" yanıtı alınca, "Bravo size. Alın oyununuzu kendiniz oynayın." şeklinde tepki göstererek soyunma odasına gitti.

Kasımpaşa’nın golü VAR’a takıldı

Ev sahibi ekibin 19. dakikada bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla iptal edildi.

Karşılaşmanın 19. dakikasında Hajradinovic’in ara pasıyla savunma arkasına sakan Yusuf Erdoğan, meşin yuvarlağı kaleci Fatih Öztürk’ün üzerinen aşırttı. Top yan direkten dönerken pozisyonu takip eden Yusuf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Yardımcı hakem Orkun Aktaş ofsayt bayrağı kaldırdı. Pozisyon VAR’dan yeniden incelendi. Pozisyonun ofsayt olmadığı anlaşılırken, öncesinde Galatasaraylı Diagne’ye faul yapıldığı belirtildi.

Pozisyonu ekrandan yeniden inceleyen hakem Cüneyt Çakır, golü iptal etti ve Galatasaray lehine faule hükmetti. Bu arada oyun inceleme sırasında yaklaşık 4 dakika durdu.

Terim’den devre arası müdahalesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arasında 3 oyuncu değişikliği yaparak oyuna müdahale etti.

Müsabakanın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılarda Terim, ikinci yarının başında Radamel Falcao, Ryan Babel ve Emre Kılınç’ı oyuna sürdü. Tecrübeli teknik adam, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli ve ArdaTuran’ı oyundan aldı.

Terim bu değişikliklerle çift santrfora dönüş yaptı.

Kasımpaşa sahasında kayıpsız

Lacivert-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig’de oynadığı 2. maçı da kazandı.

Ligin 2. haftasında sahasında Çaykur Rizespor’u 2-0 yenen Kasımpaşa, 4. haftada da Galatasaray’ı 1-0 mağlup etti.

Kasımpaşa, deplasmandaki iki maçını da 1-0’lık skorlarla kaybetti.

AA