Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldı

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray Kadıköy’de karşılaştığı Fenerbahçe ’ye 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligde deplasmandaki 16. müsabakasına çıktı. Aslan bu sonuçla dış sahadaki 8. yenilgisini aldı. Cimbom, deplasmanda son olarak Göztepe’yi yenip daha sonra oynadığı Konyaspor , Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından da mağlup ayrıldı.

Galatasaray, ligde 2021-2022 sezonunda dış sahada sadece 3 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe’yi yendi.