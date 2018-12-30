Galatasaray, BOTAŞ deplasmanında galip: 60-68

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda BOTAŞ’ı 68-60 yendi.
Kadınlar Basketbol Süper Ligi | BOTAŞ: 60 - Galatasaray: 68
Salon: Ankara
Hakemler: Fatih Güler, Egemen Ercan, Halil Erkoç
BOTAŞ: Olcay Çakır Turgut 7, Kübra Erat 5, Krivacevic 12, Loyd 7, Williams 11, Melis Gülcan 18, Büşra Akbaş
Galatasaray: Sinem Ataş 5, Işıl Alben 2, Farhiya Abdi 20, Macaulay 17, Jefferson 14, Eda Şahin, Şerife Alperi Onar 2, İrem Naz Topuz 3, Grigalauskyte 5
1. Periyot: 11-18
Devre: 28-38
3. Periyot: 48-55