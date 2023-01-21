Galatasaray , Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde bugün sahasında Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Nef Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek. Ligin ilk yarısını lider tamamlayan Sarı-kırmızılılar, mücadeleye 8 Süper Lig, 3 de Türkiye Kupası maçları olmak üzere 11 maçlık galibiyet serisiyle çıkacak. Ligde Fatih Karagümrük, Beşiktaş , Başakşehir, İstanbulspor, Sivasspor, Ankaragücü, Fenerbahçe ve Hatayspor, Türkiye Kupası'nda da Ofspor, Ankara Keçiörengücü ve Alanyaspor'u deviren Galatasaray, taraftarı önünde Antalyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek isterken bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

SEFEROVIC'E FARKLI FORMÜL

Gözden çıkarılan isimlerin başında gelen Seferovic, kulübün tanıdığı süre zarfında başka bir takımla anlaşma sağlayamadı. Birçok transfer teklifi alan İsviçreli santrfor, sezon sonuna kadarki alacaklarını talep ettiği için Galatasaray cephesi süreci farklı bir formülle çözmeye çalışıyor. Bonservisi elinde bulunduran Benfica ise şu an için fesih görüşmelerine dahil olmayı reddediyor.









EMRE GİTMİYOR SIRA GÜRAY'DA

Uğur Çiftçi için Sivasspor'la anlaşan Galatasaray, takasta önerilen Emre Taşdemir'in gitmeyi kabul etmemesi üzerine rotayı değiştirdi. Sarı-Kırmızılılar yeniden Antalyaspor'un tecrübeli sol beki Güray Vural'ı gözüne kestirdi. 34 yaşındaki futbolcunun en azından sezon sonuna kadar bu bölgeyi idare etmesi planlanıyor.

VAN AANHOLT'TA KRİTİK GELİŞME

Galatasaray Yönetimi'nin birkaç haftadır kontratını feshetmeye çalıştığı Van Aanholt, bir türlü Sarı-Kırmızılı kulübün önerisine sıcak bakmıyordu. Ancak Hollandalı oyuncuya önceki gün gelen transfer teklifi sürecin seyrini değiştirdi. Ülkesinden bir kulübün Aanholt'la temasa geçtiği ve tarafların anlaşma ihtimalinin bu kez yüksek olduğu bildirildi.









HADZIAHMEOVIC YARIŞI SÜRÜYOR

Konyaspor'un gözdesi Amir Hadziahmetovic ara transfer döneminin en çok konuşulan ismi oldu. Beşiktaş ve İngiltere Championship ekibi Burnley'in resmi teklif yaptığı Boşnak oyuncu için Galatasaray da devreye girdi. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, Konyaspor'un Boşnak orta sahasını para + takas formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Okan Buruk'un yönetimden bu transferi özellikle istediği gelen haberler arasında.

BURNLEY BİR ADIM ÖNDE

Yeşil Beyazlı ekibe 4 milyon Euro artı bonus teklifini sunan İngiliz ekibi, yarışta bir adım önde. Transferde kararlı olan siyah-beyazlı kulübün bonservis bedelini artıracağı ve bir oyuncu önereceği öğrenildi.

HAJI WRIGHT BOMBASI! GÖRÜŞME BUGÜN, MAÇ ÖNCESİ

Cim Bom'dan Haji Wright bombası... Sarı-Kırmızılılar, Fenerbahçe'nin de transfer gündeminde yer alan 24 yaşındaki ABD'li golcü için bugünkü Antalyaspor karşılaşması öncesi girişimde bulunacak. İki kulüp yöneticilerinin, Nef Stadyumu'nda bir araya gelerek bonservis pazarlığı yapacağı öğrenildi. Haji Wright ise sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacak. Sadece Türkiye'den değil, Avrupa kulüplerinden de genç golcü için teklifler alan Kırmızı Beyazlı kulübün 10 milyon Euro gibi bir beklentisi söz konusu. Galatasaray Yönetimi, bu rakamı olabildiğince aşağı çekmeye çalışacak. Teklifte başarı bonusları ve sonraki satıştan yüksek pay gibi maddeler yer alacak.

Transferin gözdesi Haji Wright, sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı kadroda yer almayacak.

İSTANBUL'A GETİRİLMEDİ

Galatasaray maçı öncesi 5 eksik var. Ghacha, Fredy ve Haji Wright sakatlıkları dolayısıyla, Fernando Martins kırmızı, Fedor Kudryashov da sarı kart cezaları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacak. Antalyaspor’da orta saha oyuncusu Soner ise kart görmesi halinde ise bir sonraki hafta Ümraniye maçında cezalı duruma düşecek.

ŞUBAT AYINA KALMAYACAK

Galatasaray cephesinin planı, yeni santrfor transferini şubat ayına kalmadan tamamlamak. Süper Lig'den Haji Wright'la ilgilenen Sarı-Kırmızılı kulübün gündeminde Premier Lig'den Fofana, Mateta gibi yıldızlar da var. Yönetim diğer taraftan Icardi'nin de bonservisini almak üzere girişimlerde bulunuyor. Özellikle bu haftadan itibaren transfer temaslarının daha da sıklaştırılması bekleniyor.

Metin Karabaş







