Galatasaray bomba transfere hazırlanıyor! pazarlıklar başladı

Ocak ayındaki transfer dönemi için sıkı bir çalışma yapan Galatasaray 'ın forvet öncelikli girişimleri hız kesmeden devam ediyor. Sarı-Kırmızılılar, menaceriyle İstanbul'da söz kesilenyıldız futbolcu konusunda konusunda çemberi daha da daraltmak amacıyla harekete geçti. İşte detaylar...









Tek idmanla devam ettiler

Galatasaray güne dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk, bugün oynanacak Villarreal maçı nedeniyle tempoyu düşük tutarken, taktik çalışmalara ağırlık verildi. Milli Takım 'a gittiği için ekstra izin alan ve son idmanlara katılan Kerem'in de Villarreal maçında kadroya dahil edileceği öğrenildi.

Berkan Kutlu'ya tam destek

Rayo Vallecano ile oynanan hazırlık maçının ardından bir grup taraftarın ıslıkladığı Berkan Kutlu, sıkıntılı günler geçiriyor. Okan hoca, genç futbolcuyu Villarreal karşısında da ilk 11'de oynatarak, öğrencisine destek olmaya hazırlanıyor. Berkan, taraftarın tepkisi sonrası Galatasaray formalı bir küçüklük fotoğrafını sosyal medya hesabına koyarak üzüntüsünü ifade etmişti.

Galatasaray Antalya yolcusu

İstanbul'daki son hazırlık maçını bugün Villarreal ile oynayacak olan Galatasaray, perşembe günü Antalya'ya geçecek ve Belek'te kampa girecek. Sarı-Kırmızılı ekip burada da 2 dostluk maçı oynayacak. 10 Aralık'ta Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Cim Bom, 16 Aralık'ta Fransız temsilcisi Toulouse'un rakibi olacak. Bu maçla beraber Galatasaray'ın Antalya kampı sona erecek ve takım 17 Aralık'ta İstanbul'da toplanacak.

Sakatlıklar can sıkıyor

Tedavisinin ilk bölümü için Arjantin'e giden Icardi'yle birlikte, Rashica'nın durumunun da ciddi olması, teknik ekipte endişe yaratıyor. Sol dizinde kemik ödemi tespit edilen Kosovalı oyuncunun, Antalya kampına yetişmesinin zor olduğu belirtiliyor. Icardi ve Rashica dışında Midtsjö'nün hastalığı, Oliveira'nın tedavisi, Ross ve Emre Taşdemir'in sakatlıkları devam ediyor.

İlk temas gerçekleşti

Dembele'nin kulübü Lyon'la ilk teması gerçekleştiren Galatasaray Yönetimi'nin, sezon sonunda kontratı bitecek olan 26 yaşındaki santrforun bonservisine 5 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Şimdi Lyon'un vereceği cevap bekleniyor, ancak Fransız kulübüne yakın kaynaklar, bu teklifin büyük ihtimalle kabul edilmeyeceğini belirtiyor.

Galatasaray'a, "Evet" diyen Moussa Dembele'nin ocakta Sarı-Kırmızılı formayı giymesi için resmi operasyona start verildi.

Lyon'un da planı var

Galatasaray cephesi ise oyuncuyla yapılan anlaşmayı bir koz olarak kullanacak. Sarı-Kırmızılılar'ın ocak ayı itibarıyla Dembele ile resmen protokol imzalayıp, temmuz ayında bonservis bedeli ödemeden renklerine bağlama seçeneği bulunuyor. Lyon'un yetkilileri ise Fransız golcüye yeni bir mukavele önerip, bu tehlikeyi bertaraf etmenin hesapları içinde. Ancak Dembele'nin Lyon'la yeni bir sözleşme fikrine sıcak yaklaşmadığı da gelen haberler arasında. Galatasaray Yönetimi, Lyon'dan olumsuz yanıt gelmesi halinde, pazarlıkları daha da sıklaştırarak süreci hızlandırmayı hedefliyor.

Cenk'i tekrar soracaklar

Sarı-Kırmızılı kulübün Lyon'dan koparmak istediği bir diğer oyuncu, A Milli stoper Cenk Özkaçar. Ancak 22 yaşındaki stoperin şu sıralarda kiralık olarak oynadığı Valencia'da satın alma opsiyonunun da bulunması, Cim Bom'un işini güçleştiriyor.

İspanyol ekibinin hocası Gattuso, Cenk'in opsiyonunun karşılanıp mutlaka kulübü kazandırılmasını istiyor. Sarı-Kırmızılılar ise Cenk'le anlaşıp Valencia'nın önünü kesmek, ardından Lyon'la pazarlık masasına oturmayı planlıyor. Ancak Dembele'de kontrat kozunun kullanılması halinde, Lyon cephesinin Cenk transferine izin vermeme ihtimali de göz önünde bulunduruluyor.







