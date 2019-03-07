Ocak ayındaki ara transferde kadro değişiminin ilk ayağını gerçekleştiren Galatasaray’daki ikinci dalga çok daha sert olacak. Teknik direktör Fatih Terim, hazirandaki değişim operasyonunun ikinci ayağı için radarına ‘vazgeçilmez’ olarak görülen isimleri de aldı. Operasyonun sportif olduğu kadar mali yönü de bulunuyor. Fernando Reges, Mariano, Badou Ndiaye ve hatta Fernando Muslera da söz konusu operasyon listesinde bulunuyor. Henüz kesin karar verilmemekle birlikte ligin kalan 10 haftalık periyodundaki performanslar söz konusu isimler için çok belirleyici olacak.

HAYAL KIRIKLIĞI GİDERİLMEZSE...

Sarı kırmızılılar için ligde kalan 10 maçlık periyot, artık sadece bir şampiyonluk mücadelesi olmaktan çıktı. Yeni kontrat bekleyen, kadroda şans bulamayan ve maliyetleri baz alındığında hayal kırıklığı yaratan tüm oyuncuların kaderini son 10 hafta belirleyecek. Kaleci Muslera’nın yanı sıra kontratlarının bitimine 1 yıl kalan Fernando ve Mariano ile sezon başında kiralanan Ndiaye, maliyetleri baz alındığında ortaya koydukları performansla hayal kırıklığı yarattı. Verimlilikleri artmazsa Ndiaye, Stoke City’e dönecek; Fernando ve Mariano da satış listesine konacak.

SELÇUK VE SİNAN DA GÖZLENECEK

Geçmişteki şampiyonluklarda başrol oynayan Muslera da mercek altında. Teknik heyet şampiyonluk yarışının son düzlüğünde Muslera’dan kalesinde güven veren, maç kurtaran, takımı yeniden zirveye taşıyan eski performansını bekleyecek. Muslera’dan kaptan olarak da ağırlığını koyması istenecek. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Selçuk İnan ve Sinan Gümüş’ün durumu da yine bu 10 haftada netleşecek. Transfer iddiaları çıksa da Galatasaray’dan erken bir kontrat hamlesi gelmeyecek. Takımdaki şansları azalan Muğdat Çelik ve Ömer Bayram ise bulacakları son şansları kullanamazsa yollar ayrılacak.

4 YILDIZIN YILLIK MALİYETİ:

FERNANDO MUSLERA

Geçmişteki şampiyonluklarda başrol oynayan Muslera, bu sezon 25 gol yerken, çok fazla maç kurtaramadı.

MALiYETi: 3 MiLYON 575 BiN EURO

FERNANDO

15 Lig maçına çıkabilen Brezilyalı, 1 gol atarken, 3 de asist yaptı.

MALiYETi: 3.3 MiLYON EURO

MARIANO

Bu sezon 21 lig maçında süre alan savunmacı 4 asist yaptı.

MALiYETi: 2.3 MiLYON EURO

NDIAYE

16 lig maçında forma giyen Ndiaye, 1 gol ve 4 asiste imza koydu.

MALiYETi: 2.7 MiLYON EURO

Kaynak: Hürriyet