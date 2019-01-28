Galatasaray - Boluspor maçının başlama saati değişti!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Galatasaray - Boluspor arasında oynayacak maçın başlama saati 19.45 olarak değiştirildi.

28 Ocak 2019, Pazartesi 10:56
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Galatasaray - Boluspor maçının başlama saati değişti!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Galatasaray - Boluspor arasında oynayacak maçın başlama saati 19.45 olarak değiştirildi.

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