Galatasaray - Boluspor maçının başlama saati değişti!

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Galatasaray - Boluspor arasında oynayacak maçın başlama saati 19.45 olarak değiştirildi.
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında Galatasaray - Boluspor arasında oynayacak maçın başlama saati 19.45 olarak değiştirildi.
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