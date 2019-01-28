Galatasaray, Boluspor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın Boluspor’u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

28 Ocak 2019, Pazartesi 21:18
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Galatasaray, Boluspor maçına hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında Boluspor ile yarın oynayacağı maç öncesi bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana koordinasyon hareketleri ile ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, antrenman sonrası maç için Florya Metin Oktay Tesisleri’nde kampa girdi.

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