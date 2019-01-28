Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Ankaragücü ve Göztepe galibiyetleri ile başlayan Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Boluspor ile karşılaşacak. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Sarı-Kırmızılı takım ikinci maçı da kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor. Bu arada Galatasaray'ın Boluspor ile oynayacağı maçın saati kısa süre önce değişti...

Galatasaray - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Türk Telekom Stadı'nda 29 Ocak Salı günü oynanacak mücadele 19:45'de başlayacak ve mücadele A2TV'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Galatasaray'ın, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Boluspor ile karşılaşacağı maçın hakemi Serkan Tokat oldu. Tokat'ın yardımcılıklarını ise Mehmet Cem Hanoğlu ve Yusuf Bozdağan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Abdulkadir Bitigen olacak.

Turun ilk maçında Galatasaray rakibi Boluspor’u deplasmanda 1-0 mağlup etmişti.

A2TV nasıl izlenir?

A2TV, A2 kanalı nasıl izlenir, frekans bilgileri nelerdir? Hangi platformlarda yayın yapıyor ve kanal bilgileri son dönemde futbol severlerin en çok merak ettiği sorulardan bazıları. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspordahil bir çok takımın mücadele ettiği Türkiye Kupası maçları bundan böyle A2Tv'de de olacak. Kupa maçlarının yayıncı kuruluşunun yeni yayın organı olan A2 TV Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan bir çok önemli mücadeleyi canlı olarak ekranlara getiriyor. Ancak kanal yeni olduğu için bir çok izleyici A2 Tv'nin nasıl izleneceği ya da A2 Tv'nin hangi platformlarda yer alacağını bilmiyor. A2 TV yayın akışı da haberimizin detaylarında. Bu haberin detaylarında merak edilen bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

Öncelikle A2 Tv hangi platformlardan izlenecek? Yeni kanal neredeyse tüm platformlarda mevcut. Digitürk, Teledünya, Turkcell Tv, Tivibu ve TÜRKSAT'tan rahatlıkla A2 Tv'yi canlı izleyebilirsiniz. Peki A2 TV bu platformlarda hangi sıralamada yer alıyor.

A2 TV’nin platformlardaki sıralaması

Digitürk’te 35 nolu kanal, Teledünya’da 37 nolu kanal, Turkcell TV’de 29 nolu kanal, Tivibu’da 59 nolu kanalda ve TÜRKSAT 4A uydusunda yer alıyor. A2 TV’yi uydu üzerinden canlı izlemek isteyenler aşağıdaki frekans bilgileri aracılığıyla izleyebilirler…

TÜRKSAT 4A uydusunda,

Frekans: 12053 Mhz

Symbol Rate: 27500

FEC: 5/6

Pol: H ( Yatay)



