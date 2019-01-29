Galatasaray - Boluspor (CANLI)

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısına Ankaragücü ve Göztepe galibiyetleri ile başlayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Boluspor ile karşılaşıyor. İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Sarı-Kırmızılı takım ikinci maçı da kazanarak çeyrek finale yükselmek istiyor. 19:45'de başlayan mücadele A2TV'den naklen yayınlanıyor.

Maç başladı...

5. dakikada Boluspor etkili geldi! Semih Kaya'dan sıyrılan Özgürcan Özcan, çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

Galatasaray, 19. dakika Yunus Akgün'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, arka direğe mükemmel ortaladı. Ömer'in ortasına iyi yükselen Yunus, güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

24. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Linnes, arka direkte bomboş durumda olan Sinan'ı gördü. Sinan iyi yükseldi ama zor olanı başardı ve kafa vuruşu dışarı çıktı.

31. dakikada ceza sahasına giren Ufuk, penaltı noktasına sert ortasında Ahmet son anda araya girdi.

33. dakikada Sarı kırmızılıların hızlı hücumunda Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Muğdat Çelik, dar açıdan iyi vurdu ve topu ağlarla buluşturdu. Maçta Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

41. dakikada ceza sahasında topla buluşan Ufuk'un sert vuruşunda kaleci İsmail Çipe topu kornere çelmeyi başardı.

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İlk 11'ler

Galatasaray: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Sinan, Muğdat

Boluspor: Gökhan, Ufuk, Ümit, Diarra, Hayrullah, Akabueze, Umut, Guido, Mustafa, Özgür Can, Yusuf Emre

Maçtan notlar

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu erteleme rövanş maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor’u konuk eden Galatasaray, müsabakaya Spor Toto Süper Lig’de az süre alan oyuncular ve gençlerden oluşan kadro ile çıktı.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim, kupada son çeyrek finalistin belli olacağı Boluspor mücadelesinde İsmail Çipe, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Semih Kaya, Ömer Bayram, Ryan Donk, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, ve Muğdat Çelik’ten oluşan 11’i sahaya sürdü.

Galatasaray’ın yedek kulübesinde Batuhan Şen, Mariano Filho, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Fernando Reges, Emre Taşdemir, Atalay Babacan, Gökay Güney, Marcao, Sofiane Feghouli yer aldı.

Galatasaray 11’inde sadece iki yabancı

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fatih Terim, Boluspor karşılaşmasının ilk 11’inde sadece 2 yabancı oyuncuya yer verdi.

İlk 11’de yabancı futbolculardan sadece Norveçli Martin Linnes ile Hollandalı Ryan Donk’u görevlendiren Terim, geri kalan 9 oyuncuyu Türklerden seçti.

Müsabakanın başlangıç kadrosunda yer alan yerlilerden 4’ünü Galatasaray altyapısında çıkan futbolcular oluşturdu.

Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom’da

Galatasaray’ın devre arası transfer döneminde kadrosuna kattığı eski futbolcusu Semih Kaya, 605 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda maça çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın formasını iç sahada son kez 3 Haziran 2017’deki Atiker Konyaspor maçında giyen Semih, 1,5 sezonluk ayrılığın ardından yeniden Türk Telekom Stadı’nda mücadele etti.

Çekya’nın Sparta Prag takımından kiralanan Semih Kaya’ya Galatasaraylı taraftarlar da maç öncesi sevgi gösterilerinde bulundu.

Yönetime transfer göndermesi

Galatasaraylı taraftarlar, transfer beklentilerini maç öncesi tezahüratlarla dile getirdi.

Karşılaşma öncesi taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak’a yönelik, "Transfer nerede?", "Forvet istiyoruz" ve "Taraftar çıldırdı forvet istiyor" şeklinde tezahüratta bulundu.

Terim’e sevgi gösterisi

Galatasaray taraftarları, cezasının bitmesinin ardından Türk Telekom Stadı’nda ilk maçına çıkan teknik direktör Fatih Terim’e sevgi gösterilerinde bulundu.

Müsabaka başlamadan önce Terim’i tribüne çağıran taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" ve "Bir günde kral olmadık, bir günde tahttan inelim. İmparator Fatih Terim, ölene dek hep seninleyiz." tezahüratlarını yaptı.

Süper Lig’in 11. haftasındaki Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç ceza alan Terim, 88 gün sonra Türk Telekom Stadı’nda takımının başında sahaya çıktı.

Orhan Kaynak, Boluspor’un başında ilk maçına çıktı

Boluspor’un yeni teknik direktörü Orhan Kaynak, ilk sınavını kupadaki Galatasaray maçıyla verdi.

Spor Toto 1. Lig temsilcisinde teknik direktör Sait Karafırtınalar ile yolların ayrılmasından sonra göreve getirilen Kaynak, ilk resmi maçında Galatasaray karşısında tur aradı.

Bu arada, Türk Telekom Stadı’ndaki müsabakayı yaklaşık 8 bin taraftar tribünden izledi. Konuk takım Boluspor taraftarları için ayrılan bölümde ise 100 kadar futbolsever yer aldı.

Öte yandan, son 16 turu eşleşmesinde Bolu’da 15 Ocak’ta yapılması gereken ilk maç, kar yağışı nedeniyle 22 Ocak’a alınınca rövanş karşılaşması da bir hafta ertelenmişti.