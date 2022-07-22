Galatasaray bir transferi daha bitirdi! İşte maliyeti

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray 'da kurmaylar gözlerini transfer çalışmalarına çevirdi. Üst üste transfer açıklaması yapan Süper Lig devinde orta saha kurgusu için bir isimle daha anlaşma sağlandığı ortaya çıktı.

TRANSFERLER ÜST ÜSTE

Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon çalışmaları kapsamında kadroya üst üste takviyeler yaptı. Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş'ı takıma dahil ettikten sonra bir süre sessizliğini koruyan sarı-kırmızılılar daha sonra bombaları patlattı. Orta saha kurgusuna dahil edilen ilk isim Sergio Oliveira oldu. Süper Lig devi kısa bir süre sonra Haris Seferovic'i Benfica'dan kiraladı son olarak Lyon'dan Leo Dubois'in bonservisi alındı.

AYRILIKLAR DA YAŞANDI

Galatasaray'da transfer çalışmaları kapsamında ayrılıklar da yaşandı. Mbaye Diagne'nin sözleşmesi feshedildi. Charleroi, Valentine Ozornwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullandı. Marcao, 12 milyon euro bedelle Sevilla'nın yolunu tuttu. Süper Lig devinde satın alma opsiyonuyla birlikte Mostafa Mohamed, Nantes'a kiralandı.

SCHALKE İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın on numara transferi listesinde ilk sırada yer alan Amine Harit konusunda önemli adımlar atıldı. Sarı-kırmızılılar, yıldız futbolcunun bonservisini almak için Schalke 04'le anlaşma sağladı. 25 yaşındaki oyuncunun bonservisi için Schalke 04'le 4 milyon euroya el sıkışıldığı belirtildi.

SIRA HARİT'TE

Sarı-kırmızılılar ile Faslı oyuncu arasında pazarlıkların ise sürdüğü öğrenildi. Amine Harit'in Galatasaray'dan istediği yıllık ücretin 3 milyon 500 bin euro olduğu kaydedildi. Süper Lig devi oyuncuya 2 milyon 500 bin euro teklif etti ayrıca 1 milyon euro başarı bonusu önerdi. Galatasaray'da Florian Grillitsch defterinin kapanmadığı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların Avusturyalı orta sahada imza parası sorununu aşmaya çalıştığı kaydedildi.

SCHALKE'DEN 8 MİLYON EURO

Nantes altyapısında yetişen Amine Harit, 2017-2018 sezonu başında 8 milyon euro bedelle Schalke 04'ün yolunu tuttu. Faslı orta saha geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Marsilya'da geçirdi. 25 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Tecrübeli futbolcunun Schalke 04'le olan sözleşmesi 30 Haziran 2024'te sona erecek.

9 GOLE KATKI SAĞLADI

Amine Harit geçtiğimiz sezon Marsilya formasını 33 müsabakada giydi. Faslı oyuncu bu müsabakalarda rakip fileleri 5 kez havalandırdı. 25 yaşındaki orta saha takım arkadaşlarına 4 gol pası verdi. Amine Harit şu ana kadar 14 kez Fas Milli Takımı'nda oynadı. (Skorer)







