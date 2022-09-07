Galatasaray transferde hareketli saatler yaşıyor... Mauro İcardi, Yusuf Demir ve Mathias Ross transferlerini açıklayan Sarı-Kırmızılı ekip Norwich City'den Milot Rashica transferini de bitirdi. Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcunun geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

3.5 milyon Euro'ya ikna edemediler

Aslan, İngiliz ekiplerinden Norwich City forması giyen Milot Rashica için bir süredir Ada temsilcisiyle görüşmelerini sürdürüyordu. 3.5 milyon Euro'luk bonservis bedelini gözden çıkarsa da Cim Bom bu rakama Norwich'i ikna edemedi. Milliyet'in haberine göre; görüşmeler tam tıkanma noktasına gelirken Galatasaray, 26 yaşındaki futbolcuyu bedelsiz olarak kiraladı.

11 milyon Euro'ya gitmişti...

2021'de Werder Bremen'den 11 milyon Euro bedelle transfer edilen Kosovalı oyuncu bu sezon Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Milot Rashica'nın kulübümüze geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Norwich City Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."



