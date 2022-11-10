Galatasaray bir genç daha kazandı

Galatasaray , 19 yaşındaki Emin Bayram'ın ardından, bir başka genç stoperi daha kazanmanın sevincini yaşıyor. Sarı-Kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ve geçtiğimiz günlerde 20 yaşına giren Metehan Baltacı, ilk 11'de başladığı Ofspor karşılaşmasında hatasıza yakın bir performans ortaya koydu.

Güçlü fiziği ve soğukkanlı duruşuyla dikkat çeken Metehan, topu oyuna isabetli bir şekilde sokmasıyla da beğeni kazandı. Özellikle hocası Okan Buruk'tan tam not alan genç stopere, sezonun geri kalan bölümünde daha fazla şans verileceği öğrenildi. Buruk, Abdülkerim'in aksadığı dönemlerde Metehan Baltacı'yı sol stoper olarak kullanmayı planlıyor.

'Çok iyi temsil edeceğiz'

Kendisine gösterilen destek karşısında minnettar olduğunu belirten Metehan, Ofspor maçındaki performansıyla ilgili olarak, "Dışarıdan nasıl gözüküyor bilmiyorum ama iyi oynadığımı düşünüyorum. Hocamız da sağ olsun bize değer veriyor. Biz deonun verdiği bu şansı değerlendirmeye çalışıyoruz. Hocamız bize şans verdiği sürece biz de bu formayı en iyi şekilde temsil edeceğiz" açıklamasını yaptı.