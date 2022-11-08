Sezon başında Icardi, Mata, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızlara imza attıran Sarı-Kırmızılılar, İspanya La Liga devi Real Madrid'in gözden çıkarttığı yıldız futbolcu için harekete geçti.

Galatasaray sezon başında da ismi gündeme gelen Hazard'ı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Ancak Hazard'ın devre arasında Real Madrid'den ayrılması durumunda Galatasaray bu kez de kiralamak için devreye girecek. Real oyuncuyu bir an önce elden çıkarmak isterse Galatasaray'ın tıpkı Icardi transferinde olduğu gibi Hazard'ın yıllık ücretinin bir bölümünü ödeyerek kiralamayı planladığı öğrenildi.









İspanyol basınında Hazard'ı teknik direktör Ancelotti'nin istemediği ve devre arası takımdan ayrılmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi. Marca'ya göre Galatasaray şu an resmen masada. AS'ın Real Madrid muhabiri Manu de Juan da Galatasaray'la anılan Hazard'la ilgili açıklamalarda bulundu. Juan, "Yaşadığı sakatlık sonrasında takıma adapte olamadı. Real kiralık tekliflerine de sıcak bakıyor" dedi.

YERLİDE GÜNDEM CENGİZ ÜNDER

Sezon başında kadrosuna Icardi, Mertens ve Mata gibi dünya yıldızlarını katan Galatasaray ’ın zor da olsa yeni hedefi Cengiz Ünder! Ara transfer döneminde yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Galatasaray, milli futbolcuyu kiralamak için harekete geçti. Sarı kırmızılı kulübün, Cengiz’e olan ilgisi ise yeni değil. Sezon başında da Cengiz için nabız yoklayan Galatasaray, milli futbolcunun ‘Kariyerimi Avrupa’da sürdürmek istiyorum” sözleri üzerine bu transfer için ısrarcı olmamıştı.





OLYMPİQUE MARSİLYA SEZON BAŞINDA 15 MİLYON EURO BONSERVİS İSTEDİ

Önceliği Avrupa’da kalmak olsa da Galatasaray, Tudor’un Marsilya’da kalması halinde milli oyuncuyu kısa süreli de olsa kadrosuna katmak için temaslarını hızlandıracak.

Sezon başında bu Transfer için nabız yoklayan Galatasaray’dan, Marsilya Cengiz için tam 15 milyon Euro istemişti. Sarı kırmızılılar ara transfer döneminde 1.5 yıllık ya da milli oyuncuyu ikna etmek adına sezon sonuna kadar kiralamak için temaslara başladı. Dünya Kupası için verilecek ara dönemde Galatasaray, Cengiz Ünder için girişimlerini de hızlandıracak.



