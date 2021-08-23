Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Beşiktaş 'tan milli oyuncu Sadık Emir Kabaca ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı.

3 Aralık 2000 tarihinde dünyaya gelen oyuncu, Bandırma Kırmızı’da 2016-2017 sezonunda kariyer başlangıcı yaptı. Ertesi sezon Bandırma ekibi ile 35 kez parkeye çıkan Kabaca, performansını artırdı ve 5.9 sayı, 4.3 ribaunt ortalaması tutturdu. 2019-2020 sezonunda ise Teksüt Bandırma ile Basketbol Süper Ligi’nde forma giyen genç basketbolcu 12 maçta boy gösterdi ve 2020-2021 sezonunu Beşiktaş’ta geçirdi.

Beşiktaş’ta 29 maça çıkan ve 16,4 süre ortalamasıyla parkede kalan milli oyuncu, 4.24 sayı, 3,1 ribaunt ortalamasıyla sezonu tamamladı.