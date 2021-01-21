Ligde geçen hafta deplasmanda Beşiktaş’a konuk olan Galatasaray, rakibine 2-0’lık skorla kaybetmişti. Bu mücadelede alınan sonuçla zirve yarışında büyük bir yara alan Aslan, Kara Kartal’ın 5 puan gerisine düşmüştü. Bu sonucun yarattığı moral bozukluğundan teknik ekibin etkisiyle çabuk kurtulan Sarı-Kırmızılı futbolcular, ligin son sırasında yer alan Denizlispor’u 6-1’lik skorla geçti. Dün akşam Aslantepe’de oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 8. dakikada Emre Akbaba’nın golüyle 1-0 öne geçti. 17’de Sofiane Feghouli, durumu 2-0’a getirdi. İlk yarı, Ryan Donk’un sayısı sonrasında Galatasaray’ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarının başında Denizlispor, Veton Tusha’yla farkı 2’ye indirse de; Muhammet Özkal (kk), Younes Belhanda ve Jesse Sekidika’nın peş peşe gelen golleriyle Cim Bom, evinden 6-1’lik zaferle ayrıldı.

Yeni hedef Malatya

Bu sonucun ardından derbi mağlubiyetini unutup yeni bir kazanma serisinin temelini atan Sarı-Kırmızılılar, puanını 36’ya yükseltti. Denizlispor zaferiyle maç fazlasıyla, lider Beşiktaş’ın 2 puan gerisine gelen Cim Bom, pazar günü Yeni Malatya deplasmanında da kazanmaya devam ederek çıkışını sürdürmek istiyor.