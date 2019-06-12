Futbolda ekonomik sıkıntılar nedeniyle UEFA'nın kıskacında olan Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor önümüzdeki sezon basketbol şubesiyle alakalı da sıkıntı yaşayacak.

Transfer yasakları nedeniyle iki dev kulüp şimdiye kadar 31 kez ceza aldı. Bu dosyalar yeni sezonda temizlenmez ise iki kulüp de transfer yapamayacak.

En çok Beşiktaş'ın dosyası var!

Beşiktaş'ın FIBA'daki dosya sayısı 16... Siyah-Beyazlı takımın erkek basketbol takımı ile alakalı 15, kadın basketbol takımını ilgilendiren ise bir dosyası bulunuyor.

Beşiktaş'ı bu anlamda en yakın kulüp ise Galatasaray. Sarı-Kırmızılı kulübün erkek takımının 13, kadın takımının da iki toplamda ise 15 dosyası var.

Trabzon da sıkıntılı

Trabzonspor basketbol şubelesini kapatmasına rağmen FIBA'da 13 dosyası bulunuyor. Ayrıca Türkiye'deki tüm basketbol kulüplerinin FIFA'da toplamda 71 dosyası yer alıyor. Yeni sezon öncesi bu dosyalar kapatılmazsa bu kulüpler transfer yasağı ile karşı karşıya kalacak.

FIBA'da dosyası bulunan diğer kulüpler

Adana Aski 4 dosya

Pınar Karşıyaka 4 dosya

Torku Konyaspor Basketbol Kulübü 2 dosya

Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Spor Kulübü 1 dosya

Aliağa Petkim 2 dosya

Samsun Basketbol Kulübü 3 dosya

Best Balikesir Basketbol Kulübü 1 dosya

Yeşil Giresun Belediye SK 4 dosya

Eskişehir Basket Spor 2 dosya

Mugla Ormanspor Kulübü 1 dosya

Canik Belediye Spor Kulübü 1 dosya

Edirne Bld Edirnespor 1 dosya

Usak Sportif SK 1 dosya

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



