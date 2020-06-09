Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig, 12 Haziran tarihinde seyircisiz başlayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray tüm karşılaşmaların seyircisiz oynanacak olması sebebiyle iç saha maçlarında tribünde karton taraftar kampanyası başlatmıştı. Kampanyayı ilk önce Galatasaray duyurmuştu. Daha sonra Beşiktaş ve Fenerbahçe’den de bu yönde açıklamalar gelmişti.

1905 SAĞLIK ÇALIŞANINA BEDAVA

Akşam'ın haberine göre; 149 TL ücret karşılığında taraftarların fotoğraflarını Türk Telekom Stadı’nda tribüne yerleştirecek olan Galatasaray, 1905 sağlık çalışanına da bu uygulamayı ücretsiz yapacağını duyurmuştu. 5 bin civarında Sarı-Kırmızılı taraftar bu kampanyaya ilgi gösterdi. Yönetim sponsorlar ve toplu alımlar sonrası bu rakamın daha yukarıya çıkmasını bekliyor.

129 TL ÖDE, KAMPANYAYA KATIL

Fenerbahçe’de ise sadece 400 civarında taraftar bu kampanya destek verdi. Sarı-Lacivertliler, bin sağlık çalışanına bu uygulamanın ücretsiz yapılacağını belirtti. Fenerbahçe taraftarları 129 TL karşılığında bu kampanyaya katılıyor. Beşiktaşlı taraftar ise kampanyaya inanılmaz ilgi gösterdi. 5 bin civarında Siyah-Beyazlı taraftarlar 129 TL ödeyerek, bu kampanyaya katılarak destek verdiler.

MASKE SATIŞI BAŞA BAŞ

Öte yandan Galatasaray ve Fenerbahçe koronavirüs pandemisi sürecinde kulüplerine ait maskeleri de satışa çıkardı. Galatasaray şu ana kadar 12 bin civarında maske sattı. Sarı-Lacivertli Kulübün de yaklaşık olarak 13 bin civarında bir maske satışı yaptığı öğrenildi.