Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray'da 11'er futbolcu milli takım yolcusu.

Sarı Lacivertliler A Milli Takım'a 5, diğer ülkelere 6 oyuncusunu gönderecek.

A Milli Takım'a gidecek isimler, Ozan Tufan, Altay Bayındır, Caner Erkin, İrfan Can Kahveci ve Nazım Sangare. Fenerbahçe'nin milli takımlara göndereceği diğer isimler şöyle; Dimitris Pelkas (Yunanistan), Marcel Tisserand (Demokratik Kongo), Ally Samatta (Tanzanya), Mame Thiam (Senegal), Ferdi Kadıoğlu (Hollanda U21) ve Attila Szalai (Macaristan).

Ryan Donk ile Taylan Antalyalı ilk kez milli takımlarda

Sarı Kırmızılılar'da ise Ryan Donk ve Taylan Antalyalı kariyerlerinde bir ilki yaşayacak.

Doğduğu ülke Hollanda'nın A Milli Takım'ında şans bulamayan Donk, 34 yaşında Surinam Milli Takımı için ter dökecek.

Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı ay yıldızlı formayı giyecek. Galatasaray'ın milli takımlara göndereceği diğer isimler şöyle; Luyindama (Demokratik Kongo), Ryan Donk (Surinam), Gedson Fernandes (Portekiz U21), Karo Etebo (Nijerya), Henry Onyekuru (Nijerya), Sofiane Feghouli(Cezayir), Ryan Babel (Hollanda) ve Mostafa Mohamed (Mısır).





Beşiktaş'ta 38 yaşındaki Atiba milli takıma gidiyor

Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz, A Milli Takım'a davet edilirken Rıdvan Yılmaz ile Ersin Destanoğlu da Ümit Milli Takım'a gidiyor.

Siyah-beyazlılarda milli takımlara gidecek diğer oyuncular şu şekilde;

Atiba Hutchinson (Kanada), Cyle Larin (Kanada), Domagoj Vida (Hırvatistan), Vincent Aboubakar (Kamerun), Rachid Ghezzal (Cezayir), Fabrice N'Sakala (Demokratik Kongo), Ajdin Hasic (Bosna Hersek U21)

Milli maç arası kulüpler için zaman zaman risk anlamına geliyor.

Sarı Kırmızılılar, Kasım ayında sakatlık ve koronavirüs sebebiyle 4 futbolcusundan yoksun kalmıştı.

Sarı Lacivertlilerde de Enner Valencia corona virüse yakalanmış, Ferdi Kadıoğlu sakatlanmıştı.

Milli maç arasından sonra Fenerbahçe Denizlispor'u konuk edecek, Galatasaray ise deplasmanda Hatayspor'la karşılaşacak. Beşiktaş da Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.