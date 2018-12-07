Galatasaray - Beşiktaş Tekerlekli sandalye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Tekerlekli sandalye basketbolda derbi heyecanı. Ligin 8. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine yarın karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray - Beşiktaş Tekerlekli sandalye basketbol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nin 8. haftasında yarın Galatasaray ile Beşiktaş RMK Marine karşılaşacak.
Ahmet Cömert Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 14.00’te başlayacak.
Ligin son haftasında Yalova Ortopedikler Spor Kulübünü (YOSK) 91-45 mağlup eden Galatasaray, 6 galibiyet, 1 mağlubiyet ve averajla 3. sırada yer alıyor.
Son maçında Kardemir Karabükspor’u hükmen 20-0 yenen Beşiktaş ise namağlup lider durumda bulunuyor.