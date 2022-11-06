Galatasaray-Beşiktaş | Sınırdakilerde sorun yok!

Süper Lig 'de sonucu merakla beklenen dev derbide her iki takımda da sınırda oyuncular vardı. Galatasaray 'da kaleci Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey, Beşiktaş 'ta da Valentin Rosier, Romain Saiss ve Gedson Fernandes bu açıdan sıkıntılı oyuncular listesinde yer alıyorlardı. Kart görmeleri halinde Cim Bom'daki oyuncular gelecek haftaki Başakşehir, Siyah-Beyazlılar'da aynı durumda olan futbolcular da iç sahadaki Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyeceklerdi.

Haftaya kart görürlerse...

Bu 6 isimden biri olan Rosier, ilk devrede sakatlık sebebiyle zaten oyundan çıkmak zorunda kaldı. Söz konusu diğer oyuncular ise herhangi bir sorun yaşamadan derbiyi tamamlamayı başardılar. Konuk ekipte oyuna sonradan giren Nathan Redmond, ev sahibinde de Sergio Oliveira ile Lucas Torreira gördükleri sarı kartlarla sınıra geldiler. Sınıra gelenler eğer önümüzdeki haftaki lig maçlarında kart görürlerse, 2022 Dünya Kupası arasının ardından ligde oynanacak karşılaşmalarda takımlarını yalnız bırakacaklar.