Süper Lig’in 40. haftasında Galatasaray’a deplasmanda 3-1 yenilerek şampiyonluk yarışında yara alan Beşiktaş 81 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Galatasaray da puanını 78’e yükselterek şampiyonluk yarışında iddiasını güçlendirirken ligde kalan son 2 haftada yarış iyice kızıştı.

Fenerbahçe’nin başkentte MKE Ankaragücü’nü 2-1 yenmesiyle sarı-lacivertliler zirveyle puan farkını 2’ye indirdi. Maçların ardından puan cetvelinin ilk üç sıralaması Beşiktaş (81), Fenerbahçe (79), Galatasaray (78) şeklinde oluştu.

Derbinin ardından Galatasaray ile Beşiktaş arasında ikili averaj sıfırlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı Beşiktaş 2-0 kazanırken, bu akşamki 3-1’lik sonuçla iki takım arasında ikili averaj hesaplamaları sona erdi.

Beşiktaş 7 maç sonra yenildi

Ligde bitime iki hafta kala Galatasaray’a mağlup olan Beşiktaş 7 maç aranın ardından mağlup oldu. Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik alan siyah-beyazlı ekip oynadığı son 3 maçta ise rakiplerini mağlup edip 9 puan toplamıştı. Siyah-beyazlı ekip bu maçlarda Hes Kablo Kayserispor, Çaykur Rizespor ve Hatayspor’u mağlup etmişti.

Sergen Yalçın’ın derbi maçlardaki ilk mağlubiyeti

Geçen sezon göreve geldikten sonra oynadığı derbi maçlarda mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın ilk yenilgisini Türk Telekom Stadı’nda yaşadı. Galatasaray’la oynadığı üçüncü maçında sarı-kırmızılı rakibine karşı ilk mağlubiyetini alan Yalçın, daha önce oynadığı iki maçta birer yenilgi ve galibiyet almıştı.

Sergen Yalçın, Fenerbahçe’ye karşı oynadığı derbi maçlarda ise 2 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Ghezzal 4 maçta 3’üncü golünü attı

Bu sezon kariyerinin en golcü sezonlarından birini yaşayan Rachid Ghezzal derbide de gol sevinci yaşadı. Beşiktaş’ın kazandığı penaltı vuruşunda topun başına geçen Ghezzal bu sezonki altıncı golünü kaydetti. Siyah-beyazlıların oynadığı son 4 maçta 3’üncü kez ağları havalandıran siyah-beyazlı futbolcu, bu sezon Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Hes Kablo Kayserispor ve Çaykur Rizespor maçlarında da gol atmayı başarmıştı.

Josef ceza sınırına geldi

Karşılaşmanın 30. dakikasında rakibine yaptığı müdahalenin sarı kart gören Josef de Souza sarı kart ceza sınırına geldi. Daha önce Fenerbahçe, Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Hes Kablo Kayserispor maçlarında sarı kart gören siyah-beyazlı oyuncu, derbide gördüğü kartla sayısını 7’ye yükseltti ve ceza sınırına ulaştı.

Atiba cezalı duruma düştü

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Atiba Hutchinson derbide cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlıların kazandığı penaltı vuruşunun ardından gelişen Galatasaray atağında Falcao’yu ceza sahası içinde düşürerek sarı-kırmızılı ekibe penaltı kazandıran tecrübeli oyuncu 45. dakikada sarı kart gördü.

3 sarı kartı bulunan Atiba, bu pozisyonun ardından gördüğü sarı kartla cezalı hale geldi. Deneyimli oyuncu, Fatih Karagümrük maçında görev yapamayacak. (AA)