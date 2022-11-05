Galatasaray Beşiktaş derbisi bu akşam bir kez daha sahne alıyor. GS BJK maçı öncesi ligde geride kalan haftalarda Galatasaray, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 21 puan ve averajla 5. sırada bulunuyor. Sarı Kırmızılılar, derbiden galip ayrılarak Dünya Kupası arasına kadar puan kaybı yapmak istemiyor. Geçen hafta yeni teknik direktörü Şenol Güneş ile adeta şov yapan ve Ümraniyespor'u 5-2'lik farklı skorla yenen Beşiktaş, Galatasaray'ı da yenerek hem puan, hem de moral depolamak istiyor. Siyah Beyazlılar ligde oynadığı 12 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 22 puanla 4. sırada yer alıyor.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak dev derbinin canlı skor takibi ile tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray-Beşiktaş muhtemel 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Yunus (Barış), Mertens, Rashica, Icardi

Beşiktaş: Mert, Rosier, Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Josef, Salih, Dele (Redmond), Cenk, Weghorst

Aslan'ın derbi kozu taraftarı

Cim Bom'un bu sezon sahasında oynayacağı ilk büyük maç olan Beşiktaş derbisi için geri sayım başladı. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, 5 yıldır Nef Stadyumu'nda üstünlük sağladıkları ezeli rakiplerini yine müthiş bir heyecanla bekliyor. Öyle ki, çarşamba günü öncelikli satışa, dün de genel satışa sunulan biletler, piyasaya çıktıktan sadece saniyeler sonra tamamen tükendi. Böylece 49 bin 487 biletin tamamı satılmış oldu. 250 TL ile 5500 TL arasında değişen biletlere olan ilgi, sıcak para arayan yönetimin de yüzünü güldürmüş durumda. Maç günü stadın yanındaki GS Store'un da sezonun en yüksek cirosuna ulaşması hedefleniyor.

Karaborsacılar hariç...

Kulüpteki tek endişe ise maça gelemeyecek olan kombine sahipleri. Şu sıralarda sosyal medyada büyük bir bilet transfer organizasyonu gerçekleşiyor. Maç günü statta olamayacak Sarı-Kırmızılı taraftarlar, gişe fiyatından bilet devri yapmak üzere çağrıda bulunuyor. Kulüp de kâr peşindeki karaborsacılar dışında bu transferleri olabildiğince destekliyor. Kombinelerini devreden taraftarlara, önümüzdeki sezonun kombineleri indirimli olarak satılacak.

Okan Buruk'un ilk heyecanı

Diğer taraftan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da antrenörlük kariyerinin ilk derbisine çıkacak olmanın heyecanı içerisinde. Daha önce Beşiktaş'a karşı Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor ve Başakşehir’in başındayken rakip olan Buruk, 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. 49 yaşındaki çalıştırıcının tek galibiyeti ise Başakşehir'in teknik patronu olduğu dönemdeydi. Futbolculuk döneminde her iki devin formasını da giyen Okan Buruk açısından çok özel bir derbi akşamı yaşanacak.

Şenol Güneş, ilk ciddi sınavında

Siyah-Beyazlılar'da ikinci döneminde ki ilk sınavında Ümraniye galibiyeti ile başlayan Şenol Güneş, ilk ciddi sınavında Galatasaray ile kozlarını paylaşacak. Fakat tecrübeli teknik adam, mücadelenin deplasmanda oynanacak olmasına rağmen takımını zorlu maçta temkinli bir oyun sistemiyle oynatmayacak. Güneş, derbide birebir markajlardan kaçınılmasını isterken, orta sahada kanatların kapatılıp, uzun paslarla sonuca gidileceğini söyledi. Teknik ekip, futbolculardan daima dikine pas yapmalarını isterken, yan pasların minumum düzeyde kullanılmasını istedi.

Savunma öne çıkacak

Bu doğrultuda Kara Kartal, maça hücum ağırlıklı başlayıp rakibi şaşırtacak. Bunu yaparken de savunma güvenliğini bırakmayacak. Sarı-Kırmızılılar'ın çok ofsaytta kaldığını analiz eden Güneş, savunmayı daha da öne çıkarıp orta alanı iyice güçlendirecek. Bu maçta orta sahanın performansının skoru belirleyeceğine inanan teknik ekip, rakibin kanat ataklarını engellemek için merkezden bu bölgelere olan pas akışını kesmeye çalışacak.

4 milyar 770 milyonluk maç

Süper Lig’in 13. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman SarıKırmızılılar'ın önde olduğu görülüyor. Transfermarkt’ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 141 milyon Euro’luk değeriyle ligdeki takımlar arasında üçüncü sırada yer alıyor. Kartal’ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 121 milyon 600 bin Euro ve dördüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası’nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 4 milyar 770 milyon TL yapıyor.

Kartal'da Alli&Weghorst

Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, derbide oynaması durumunda 17 milyon 500 bin Euro ile sahanın en değerli oyuncusu olacak. SarıKırmızılılar'da Lucas Torreira’nın 15 milyon Euro ve Victor Nelsson’un da 14 milyon Euro değeri bulunuyor. Beşiktaş’ta ise 14 milyon Euro ile İngiliz Dele Alli ile Hollandalı Wout Weghorst takımın en değerlileri konumunda. Siyah-Beyazlılar'da ayrıca Nathan Redmond’un da 11 milyon Euro piyasa değeri var.

Prim müjdesi maçtan sonra

Galatasaray Yönetimi, Karagümrük, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kapsayan 3'lü galibiyet primini, derbiden sonra takıma duyurmaya karar verdi. Başkan Dursun Özbek'in müjdeyi oyunculara bizzat vermek istediği ifade ediliyor

Muslera'ya güveniyorlar

Savunma hattında ise Nelsson'un partneri, 2 maçlık cezası 1 maça indirilen Abdülkerim olacak. Ayrıca kırmızı kart cezası biten Boey sağda, bu sezon Galatasaray formasını ilk kez Karagümrük karşısında giyen Emre Taşdemir de solda oyuna başlayacak. Kale yine Muslera'ya emanet. Sarı Kırmızılılar en çok da Uruguaylı eldivenin bu sezonki formuna güveniyor.

İç sahada yarı yarıya

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de evinde 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü. Cim Bom, Gaziantep FK’yı 2-1 ve Konyaspor’u da 2-1 mağlup ederken, Giresunspor’a ise 1-0 kaybetti. Galatasaray evinde son olarak Alanyaspor ile karşılaştı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.