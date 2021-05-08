Süper Lig'in 40. haftası Galatasaray-Beşiktaş derbisine sahne olacak, tüm Türkiye'nin gözü dev maçta olacak. Fatih Terim'li Galatasaray'ın kazanmaktan başka çaresi yok. Sergen Yalçın'lı Beşiktaş, derbide Galatasaray’ı yener, 2. sıradaki Fenerbahçe de Ankaragücü deplasmanında puan kaybederse, Kartal, Türk Telekom Arena’dan şampiyon ayrılacak. Galatasaray-Beşiktaş derbisinde Cüneyt Çakır düdük çalacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan derbiyi 2-0'lık skorla Beşiktaş kazanmıştı.

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Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

97 yıllık rekabette üstünlük Galatasaray'da

Süper Lig’in 40. haftasındaki derbide karşılaşacak Galatasaray ile Beşiktaş, tarihlerinde 349. kez birbirine rakip olacak. Taksim Stadı’nda 22 Ağustos 1924’te Beşiktaş’ın 2-0 galibiyetiyle başlayan 97 yıllık rekabette, geride kalan 348 maçın 122’sini Galatasaray, 112’sini Beşiktaş kazandı, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılıların 484 golüne, siyah-beyazlılar 455 golle karşılık verdi.

Türk Telekom Stadı’ndaki maçlar

Galatasaray, 2011’de açılan Türk Telekom Stadı’nda konuk ettiği Beşiktaş’a karşı üstünlük sağladı.

İki takım arasında Türk Telekom Stadı’nda 26 Şubat 2012’de oynanan ilk maçı 3-2’lik skorla sarı-kırmızılı ekip kazandı. Seyrantepe’de oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekip 6 galibiyet elde etti. Siyah-beyazlıların 2 galibiyet elde ettiği statta 2 maç da beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray’ın attığı 14 gole karşılık Beşiktaş 7 gol buldu. Türk Telekom Stadı’ndaki son 3 karşılaşmada sarı-kırmızılı ekip kalesini gole kapattı.

Son 10 maçta Beşiktaş üstün

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş’ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, 2 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. Söz konusu maçlarda siyah-beyazlı ekip 11 gol atarken, Galatasaray 7 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmaların 6’sında fileleri havalandıramadı.