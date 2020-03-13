Galatasaray - Beşiktaş maçı öncesi 'Ertelenme Talebi!'

Tüm dünyayı etkisi altına alan Corona Virüsü, Süper Lig'e de yansıdı. TFF maçların seyircisiz şekilde oynanacağını açıkladıktan sonra, gözler bu haftanın maçlarına çevrildi. Haftanın en kritik iki mücadelesi Galatasaray - Beşiktaş derbisi ve Trabzonspor - Başakşehir maçının da seyircisiz oynanacak olmasıyla birlikte bazı taraftarlar Ligin, Avrupa'nın majör liglerinde olduğu gibi ertelenmesini talep ediyor. Süper Cuma programında Caner İşbeğendiren ve Nihat Uzel bu konuyu masaya yatırırken, bununla beraber haftanın favori iddaa oranlarını ve banko kuponlarıyla birlikte sürpriz oranları açıkladı!

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