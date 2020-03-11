Süper Lig'de 9 haftadır mağlup olmayan Galatasaray 26. hafta maçında Beşiktaş ile sahasında 3 puan mücadelesi verecek. Şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemeyen Galatasaray taraftarı önünde Beşiktaş'ı mağlup etmek istiyor. Beşiktaş ise deplasmanda rakibi karşısında galibiyet arayacak. Galatasaray sezonun ilk yarısında oynadığı maçta deplasmanda rakibine 1-0 mağlup olmuştu.

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

15 Mart Pazar günü saat 19:00'da Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Derbinin hakemi belli oldu...

Yine aynı gün saat 19:00'da başlayacak dev Galatasaray - Beşiktaş maçında Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcıları Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan oldu. Dördüncü hakem ise Hakan Ceylan... Bu dev derbinin VAR'ı Ali Palabıyık...

Galatasaray'da Onyekuru sakatlandı!

Derbi hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Onyekuru bugün gerçekleştirilen idmanda sakatlık yaşadı ve idmana devam edemedi Onyekuru'nun derbi maçta oynayıp oynamayacağı açıklandı...