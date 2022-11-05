Süper Lig'de 13. haftada derbi heyecanı yaşanacak, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Beşiktaş , 3 puan için kozlarını paylaşacak. Okan Buruk kredisini yükseltmek, Şenol Güneş ise iyi başlangıcı sürdürmek için zafer peşinde. Beşiktaş derbisine Sarı-Kırmızılı taraftar yoğun ilgi gösterdi. Nef Stadyumu’nda oynanacak olan derbi için satışa çıkan biletler kısa bir sürede tükendi. Dev mücadelede 50 bin taraftarın tribünde olması ve Galatasaray'a destek vermesi bekleniyor.

Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman? Galatasaray Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Nef Stadı'nda oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak dev derbinin canlı skor takibi ile tüm detayları anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray-Beşiktaş 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper, Icardi

Yedekler: Okan, Dubois, Midtsjø, Kerem, Yunus, Gomis, Berkan, Emin, Mata, Kazımcan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Josef, Gedson, Nkoudou, Cenk, Weghorst

Yedekler: Ersin, Dele Alli, Atiba, Emrecan, Redmond, Kerem, Necip, Welinton, Muleka, Tayfur

Okan Buruk hücum istiyor

Galatasaray, kritik Beşiktaş derbisine hazır. 3 haftalık kazanamama serisini Karagümrük deplasmanında sonlandıran Cim Bom, üst üste Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını da kazanarak, Dünya Kupası arasına hem moralli hem de zirve yarışının tam ortasında girmek istiyor. Aslan'ın hocası Okan Buruk, Nef Stadı'ndaki 50 bin kişilik taraftar desteğini de göz önünde bulundurarak, hücum futboluyla Beşiktaş'ı devirmeyi hedefliyor. Sarı-Kırmızılılar, hücum prese rakip ceza sahasından itibaren başlayacak. Orta saha oyuncularının forvetlere, defans çizgisinin de orta sahaya kadar yaklaşması ve Beşiktaş'ın kendi yarı sahasına hapsedilmesi planlanıyor.

Şenol Güneş varsa zafer var

Nef Stadı’nda 12 maça çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 8 mağlubiyet, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alırken bu 2 galibiyeti de Şenol Güneş döneminde elde etti. 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Sarı-Kırmızılı deplasmandan 1-0’lık galibiyetle dönen Siyah-Beyazlılar, o sezonlarda şampiyonluğa ulaşmıştı. Beşiktaş TeknikDirektörü Şenol Güneş, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a karşı bugüne kadar kaybetmedi. Güneş, Bursaspor’u çalıştırdığı dönemde Okan Buruk’un hocası olduğu Gaziantepspor’u ligde 2 maçta da mağlup etti. Daha sonra Beşiktaş’ın başına geçen Güneş; Sivasspor, Akhisarspor ve Rizespor’u çalıştıran Okan Buruk’a karşı oynadığı 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Şenol Güneş’in takımları bu 7 maçta 20 gol atarken, kalesinde ise 4 gol gördü.

Nelsson'a özel görev

Oyuncularına Beşiktaş derbisinden beklentilerini aktaran Okan hoca, "Sizden Alanyaspor maçının ilk yarım saatindeki oyunu, mücadeleyi ve baskıyı istiyorum. Galatasaray böyle oynamalı. Zaten bunu başarırsak, hiçbir rakip önümüzde duramaz" ifadelerini kullandı. Buruk özellikle Nelsson'a görev vererek, yanındaki tüm savunmacıları her fırsatta öne çıkarmasını ve orta alana yaklaştırmasını istiyor. Merkezde görev yapacak olan Oliveira ile Torreira'ya da mutlaka rakip ceza sahasına koşular yapmaları ve devamlı hücuma katılmaları söylendi.

Mertens orta sahaya

Okan Buruk, kadroda da bazı değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Önde yoğun baskı sırasında topu kaybetmek istemeyen başarılı çalıştırıcı, Kerem'in yerine solda Rashica'yı, sağda ise Yunus-Barış ikilisinden birini oynatmaya hazırlanıyor. Ancak son idman itibarıyla Yunus'un bir adım önde olduğu belirtiliyor. İleri uçta Icardi ile arkasında Mertens'in yerleri garanti. Hatta Mertens'in sık sık orta sahaya gelip takım arkadaşlarına oyun kurulumunda yardımcı olması bekleniyor.

Muslera'ya güveniyorlar

Savunma hattında ise Nelsson'un partneri, 2 maçlık cezası 1 maça indirilen Abdülkerim olacak. Ayrıca kırmızı kart cezası biten Boey sağda, bu sezon Galatasaray formasını ilk kez Karagümrük karşısında giyen Emre Taşdemir de solda oyuna başlayacak. Kale yine Muslera'ya emanet. Sarı Kırmızılılar en çok da Uruguaylı eldivenin bu sezonki formuna güveniyor.

Tek hedef galibiyet

Spor Toto Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, bütün planlarını galibiyet üzerine kurmuş durumda. İlk 6 sıra içindeki takımlar arasında Adana Demirspor ile birlikte şu ana kadar bay geçmeyen Beşiktaş, rakiplerine göre 1 maç fazla oynadı. Zirvenin 4 puan gerisinde bulunan Şenol Güneş’in öğrencileri, Galatasaray derbisini kazanarak kayıp yaşamak istemiyor.

Cenk-Weghorst devam...

Dün yaptıkları antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayan Siyah-Beyazlılar, ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Geçtiğimiz haftaÜmraniyespor karşısında alınan 5-2’lik galibiyete rağmen takımın oyunundan memnun olmayan Şenol Güneş, hafta içinde birçok futbolcuyla birebir toplantılar yaparak isteklerini iletti. Son maçta 4 gole imza atanCenk Tosun-Wout Weghorst ikilisi, Galatasaray derbisinde de sahada olacak.

İç sahada yarı yarıya

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de evinde 4 karşılaşmaya çıktı. Sarı-Kırmızılılar oynadığı 4 müsabakada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Aslan bu mücadelelerde 6 gol atarken, kalesinde de 5 gol gördü. Cim Bom, Gaziantep FK’yı 2-1 ve Konyaspor’u da 2-1 mağlup ederken, Giresunspor’a ise 1-0 kaybetti. Galatasaray evinde son olarak Alanyaspor ile karşılaştı ve rakibiyle 2-2 berabere kaldı.

14 golün 4’ünü Gomis attı

Aslan, Süper Lig’de oynadığı 11 karşılaşmada rakip fileleri 14 kez havalandırdı. SarıKırmızılılar'da bu gollerin 4’ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi. Gomis’in ardından Kerem Aktürkoğlu’nun 2, Mauro Icardi, Dries Mertens, Juan Mata, Sergio Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Emre Taşdemir’in de 1’er golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK’dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor’dan Francisco Calvo kendi kalesine attı. Galatasaray Süper Lig’de bu sezon attığı 14 gole karşın kalesini 9 gole kapatamadı.

Tek eksik Ghezzal

Beşiktaş, Galatasaray karşısına 1 futbolcu dışında tam kadro çıkacak. Ayak tabanındaki kapsül yırtığı futbol oynamasını çok olumsuz etkileyen Ghezzal, tedavisini sürdürdüğü için kadroda olamayacak. Cezayirli futbolcu önümüzdeki haftada da forma giyemeyecek.

Gedson Fernandes şova hazırlanıyor

Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray’la Gedson Fernandes için yarışa girmiş ve kazanan taraf olmuştu. Yetenekli oyuncuyu sezonun ikinci yarısı için Rizespor’a kiralık olarak gönderen Beşiktaş Yönetimi, yeni dönemde de futbolcusuna kavuşmuştu. Valerien Ismael döneminde geri planda kalmasına rağmen teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesiyle orta alanda daha yaratıcı bir görüntü sergileyen Gedson, bugünkü maçta takımın en önemli kozlarından biri olacak. Dev maça özel olarak hazırlanan Gedson, geçen sezon Rizespor formasıyla Aslantepe’de attığı frikik golünü tekrarlamak için hafta boyunca duran top çalıştı. Başarılı oyuncu, eski kulübü karşısında sergileyeceği etkili performansla Kara Kartal’a zaferi getirmeye çalışacak.

Galatasaray tam kadro

Galatasaray’da derbi öncesinde sakat ve kart cezası olan futbolcu bulunmuyor. Aslan’da Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakcı’nın kırmızı kart cezaları sona erdi. SarıKırmızılılar'da sakatlıkları geçen Kazımcan Karataş ile Yusuf Demir de hafta içinde takımla çalışmalara başladı ve Okan Buruk'un görev vermesi halinde kadroda yer alabilecekler.

3 futbolcu kart sınırında

Sarı-Kırmızılılar'da Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Fernando Muslera, derbi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Üç futbolcu sarı kart görmeleri halinde 14. haftada deplasmanda oynayacakları Medipol Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Kale Mert Günok'ta

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in, Galatasaray karşısına, Ümraniyespor maçındaki 11’ine yakın bir kadroyla çıkması bekleniyor. Kalede Mert Günok, savunmada ise Rosier, Tayyip Talha, Saiss ve Masuaku görev alacak. Orta sahada dirençli bir ekiple mücadele etmek isteyen Güneş; Josef, Gedson, Salih Uçan 3’lüsüne forma verecek. Hücumda CenkWeghorst ikilisiyle mücadele etmeyi planlayan Güneş, son forma konusunda ise 3 aday arasında kaldı. Dele Alli, Redmond ya da N’Koudou 3’lüsünden birisini sahaya sürmeyi planlayan tecrübeli futbolcu, yedek kulübesini de zengin tutmak istiyor.

Performansından memnun...

Ligde geçen hafta oynanan Ümraniyespor karşılaşmasında kalesinde 2 gol görmesine rağmen Mert Günok’un performansından memnun kalan teknik direktör Şenol Güneş’in, tecrübeli isme olan inancı sürüyor. Tecrübeli file bekçisi, ekstra idmanlarla kendisini daha da güçlendirip derbiye özel olarak hazırlandı.

3 isim sınırda

Siyah-Beyazlı takımda 3 futbolcu Galatasaray maçı öncesindesarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı bulunan Gedson Fernandes, Valentine Rosier ve Romain Saiss bu akşam kart görmeleri durumunda 14. haftada oynanacak Antalyaspor maçında yer alamayacak.

Son 10 maçta Kartal üstün

Derbiyle bu akşam karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan son 10 resmi maçta Beşiktaş’ın galibiyet sayısı bakımından üstünlüğü bulunuyor. Siyah-Beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmalarda 5 kez kazandı, Galatasaray 4 kez sahadan galibiyetleayrıldı, 1 karşılaşma ise beraberlikletamamlandı. Söz konusu maçlarda Kara Kartal, 11 gol atarken, Galatasaray 10 kez fileleri havalandırdı.

Cenk-Weghorst devam...

Dün yaptıkları antrenmanla derbi hazırlıklarını tamamlayan Siyah-Beyazlılar, ardından tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. Geçtiğimiz haftaÜmraniyespor karşısında alınan 5-2’lik galibiyete rağmen takımın oyunundan memnun olmayan Şenol Güneş, hafta içinde birçok futbolcuyla birebir toplantılar yaparak isteklerini iletti. Son maçta 4 gole imza atanCenk Tosun-Wout Weghorst ikilisi, Galatasaray derbisinde de sahada olacak.



