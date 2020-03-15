Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç? GS BJK canlı skor

Galatasaray - Beşiktaş derbisi başladı. Türkiye’nin merakla beklediği Galatasaray-Beşiktaş derbisinde geri sayıma geçildi. Aynı puanla zirveyi paylaşan Trabzonspor ile Başakşehir’in karşılaştığı haftada iki takımın da hataya tahammülü yok. Galatasaray taraftar desteğinden yoksun olsa da kazanıp şampiyonluk yolunda çok kritik bir virajı kayıpsız geçmeyi hedefliyor. Beşiktaş ise lige havlu atmamak için 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.

Saat 19.00'da başlayan karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor. Peki, Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç? Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Galatasaray - Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği mücadelede, yardımcı hakem olarak Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Hakan Ceylan olacak. Saat 19:00'de başlayacak dev maç beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi ise fanatik.com.tr'de olacak.

Galatasaray - Beşiktaş ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Saracchi, Seri, Lemina, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Yedekler: Okan, Şener, Ahmet, Selçuk, Yunus, Ömer, Emre, Jimmy, Andone, Taylan

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Tyler Boyd, Boateng, Nkoudou, Burak Yılmaz

3 futbolcu ceza sınırında

Cim Bom’da derbi öncesinde 3 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Feghouli, Donk ve Seri, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri durumunda 27. haftada Rizespor deplasmanında takımı yalnız bırakacak.

Kara Kartal’da 6 isim sınırda

Siyah-Beyazlılar’da Galatasaray derbisi öncesinde 6 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Burak Yılmaz, Atiba, Caner, N’Koudou, Boyd ve Umut Nayir haftalardır sarı kart ceza sınırında ve son üç maçı kart görmeden geçmeyi başararak Galatasaray derbisine takımın eksiksiz çıkmasını sağladı. Trabzonspor, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü maçlarını kart görmeden geçiren altı futbolcudan, Galatasaray derbisinde kart görecek olanlar 27’nci haftada oynanacak Antalyaspor mücadelesinde yer alamayacak.

Galatasaray ile Beşiktaş 347. randevuda

Galatasaray ile Beşiktaş rekabeti 22 Ağustos 1924 yılında Taksim Stadı’nda oynanan maçla başladı. O müsabakayı siyah-beyazlılar 2-0 kazandı. İki takım arasındaki rekabette bugüne kadar 346 kez kozlar paylaşıldı. Söz konusu maçlarda sarı-kırmızılılar 122 kez sahadan galip ayrılırken, siyah-beyazlılar ise 111 kez rakibini mağlup etti. 113 müsabakadan ise beraberlik çıktı. Galatasaray’ın 484 golüne Beşiktaş 453 ile karşılık verdi.