Galatasaray - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? (GS BJK ÖZET)

Süper Lig'de 26. haftaya 49 puanla zirvedeki rakipleri Trabzonspor ile Medipol Başakşehir’in arkasından üçüncü sırada giren sarı-kırmızılı ekip, Türk Telekom Stadı’nda Beşiktaş’ı ağırladı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan derbinin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Yoğun yağış altında oynanan derbinin ikinci yarısında baskı kurduğu siyah-beyazlıların kalesinde birçok pozisyon üreten Galatasaray, buna rağmen skoru değiştiremedi ve sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrıldı.

Haftanın önemli maçlarından olan Trabzonspor-Medipol Başakşehir müsabakasının 1-1 tamamlanmasının ardından derbiye puan farkını düşürme ihtimaliyle çıkan Galatasaray, bu şansını kullanamadı.

Aldığı beraberlikle puanını 50’ye çıkaran sarı-kırmızılı ekip, 53’er puanlı Trabzonspor ile Medipol Başakşehir’i takibini sürdürdü. Galatasaray, 49 puanı bulunan Demir Grup Sivasspor’un yarın deplasmanda oynayacağı Fraport TAV Antalyaspor maçını 3 puanla kapatması durumunda 4. sırada gerileyecek.

Yenilmezlik serisi 10 maça çıktı

Galatasaray, Süper Lig’de yaptığı son 10 maçta yenilgi yaşamadı. Ligde son mağlubiyetini 16. haftada deplasmanda Göztepe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 10 maçta 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Sahasında Beşiktaş’a 3 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile oynadığı son 3 lig maçını kaybetmedi. Sarı-kırmızılı ekip, siyah-beyazlıları 2017-2018 ve 2018-2019 sezonlarında 2-0’lık skorlarla yendi. Galatasaray, bu maçtan da beraberlikle ayrılarak rakibine karşı sahasındaki yenilmezliğini 3 maça çıkardı.

İkili averajı kaybetti

Galatasaray, Beşiktaş ile arasındaki ikili averajı rakibine kaptırdı. Sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maçı 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında rakibine üstünlük kuramayınca ikili averajı rakibine verdi.

Sezon sonunda olası bir puan eşitliği durumunda Beşiktaş daha üst sırada yer alacak.