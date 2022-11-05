Galatasaray - Beşiktaş maçı iddaa oranları

Süper Lig ’de Galatasaray NEF Stadyumu’nda Beşiktaş ’ı ağırlayacak. Bu çekişmeli karşılaşmaya ‘’Süper Oran’’ seçeneğiyle Misli.com üzerinden bahis yapabilir ve bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Galatasaray’ın ciddi bir eksiği bulunmazken, antrenmanda kolunun üzerine düşen Weghorst maç kadrosuna alındı. Beşiktaş’ın en etkili silahlarından Ghezzal bu karşılaşmada da forma giyemeyecek.

Galatasaray bu sezona Okan Buruk önderliğinde giriş yapmış ve Dursun Özbek yönetiminin yıldız transferleriyle iyi bir kadro kurmuştu. Gelinen noktada beklentilerin uzağında kalan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk’un geleceğini belki de bu karşılaşma belirleyecek. Beşiktaş’ta ise ikinci Şenol Güneş dönemiyle birlikte Ümraniyespor karşısına çıkan siyah-beyazlı ekip, derbi öncesi rakibine gözdağı vermişti. Valerien Ismael’in etkisiz yönetim anlayışından kurtulan ve daha çok hücum oynayan bir Beşiktaş izlemiştik. Galatasaray’ın yıldızlardan oluşan kadrosuna karşılık Şenol Güneş’in Beşiktaş’ının ne yapacağı merak konusu.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ MAÇI İDDAA ORANLARI! HEYECAN MİSLİ.COM'DA

Galatasaray ile Beşiktaş 352. randevuda sahaya çıkacak. Geride kalan 351 karşılaşmanın 124’ünü Galatasaray, 113’ünü ise Beşiktaş kazanmış, 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlanmıştı. 98 yıllık ezeli rekabette Galatasaray 490 gol atarken, Beşiktaş 459 gol kaydetti. Son 10 yılda oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 5 kez kazanırken, Galatasaray 4 galibiyet elde etti, 1 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.

DERBİ ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Okan Buruk ve Şenol Güneş’in takımları 7 kez karşı karşıya gelmiş, Şenol Güneş’in çalıştırdığı takımlar 6 kez kazanırken, 1 karşılaşma ise berabere bitmişti. Şenol Güneş’in takımları 20 gol atarken, Okan Buruk’un takımları sadece 4 golle yanıt verebildi. Şenol Güneş teknik direktörlük kariyerinde Galatasaray’a karşı 43 maça çıktı. Şenol Güneş bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ise teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş’a karşı 12 karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Okan Buruk Beşiktaş’a karşı tek galibiyetini Başakşehir’i çalıştırırken almıştı.

Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’a’’ sahip bu karşılaşma bahis severler tarafından günün en çok ilgi gören karşılaşması konumunda. Misli.com üyelerinin en çok tercih ettiği bahis seçeneği, Galatasaray’ın galip gelmesinden yana. Misli.com kullanıcılarının %19’u, bu karşılaşmada Galatasaray’ın galip gelebileceğini düşünüyor.

Galatasaray bu sezon gol yollarında ciddi problem yaşıyor. Sarı-kırmızılı ekip bu sezon 14 gol attı. Kalesini gole kapatma konusunda epey başarılı olan Galatasaray, kalesinde yalnızca 5 gol gördü. Beşiktaş ise bu sezon çıktığı karşılaşmalarda 25 gol atarken, kalesinde yalnızca 9 gol gördü. Galatasaray’ın Okan Buruk önderliğinde ilk yarıları daha iyi ve etkili oynadığını söyleyebiliriz. Beşiktaş’ın da özellikle Şenol Güneş ile çıktığı son karşılaşmayı göz önünde bulundurarak, siyah-beyazlı ekibin ikinci yarıları daha etkili oynadığını görebiliyoruz.

Misli.com üzerinden ‘’Süper Oran’’, Canlı Bahis ve Tek Maç seçeneklerine sahip bu karşılaşmayla ilgili öne çıkan istatistikleri sizlerle paylaşıyoruz.

Öne Çıkan İstatistikler

- Galatasaray, son 10 iç sahadaki maçının 9 tanesinde en az 2 gol attı.

- Galatasaray, son 6 iç sahadaki maçının 5 tanesinde 2.5’ten fazla gol oldu.

- Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı son 3 maçında 2.5’ten fazla gol oldu.

- Beşiktaş, takımının en son 3 maçında 2.5’ten fazla gol oldu.

- Beşiktaş, son 3 maçında en az 2 gol yedi.

- Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı iç sahadaki son 5 maçında yenilmedi.



