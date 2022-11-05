Galatasaray-Beşiktaş maçı (CANLI) GS BJK canlı takip

Süper Lig'de 13. haftada derbi heyecanı yaşanıyor, zirveyi yakından ilgilendiren maçta Galatasaray ile Beşiktaş , 3 puan için kozlarını paylaşıyor. Okan Buruk kredisini yükseltmek, Şenol Güneş ise iyi başlangıcı sürdürmek için zafer peşinde. Nef Stadı'nda oynanan Galatasaray - Beşiktaş derbisini Halil Umut Meler yönetiyor. Saat 20.00'de başlayan ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak dev derbinin canlı skor takibi ile tüm detayları haberimizde.

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ (İLK YARI SONUCU: 1-1)





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Maçtan dakikalar:

2' Cenk Tosun'dan topu kapan Mertens, arka direğe ortasını yaptı. Icardi'den önce topa dokunan Romain Saiss tehlikeyi uzaklaştırdı.

4' Galatasaray'da Nelsson, Weghorst'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Sarı Kırmızılı ekip futbolcuları faul ve kart itirazlarında bulundu ancak oyun taç atışıyla devam etti.

6' Sol kanatta topla buluşan Nkoudou, Abdülkerim'den sıyrıldı ve çizgiden ortasını yaptı. Arka direkte Cenk Tosun, topa istediği vuruşu yapamadı.

9' Halil Umut Meler, Beşiktaş'ın hızlı hücumunda Gedson'u durduran Barış Alper Yılmaz'ı yanına çağırdı ve genç futbolcuyu uyardı.

11' Sol kanatta hücuma katılan Emre Taşdemir'in yaptığı ortada top ceza sahasına indi, kaleci Mert meşin yuvarlağı kontrol etti.

GOL | 18' Galatasaray, derbide öne geçti. Sacha Boey'nin yaptığı ortaya koşu yapan Barış Alper, arka direkte topu Icardi'ye indirdi. Arjantinli yıldızın gelişine attığı müthiş şutta top ağlarla buluştu. 1-0

23' Kornerde savunmadan seken topta ceza alanı dışından kaleyi yoklayan Sacha Boey'nin vuruşunda top yandan auta gitti.

GOL | 28' Gedson'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Roman Saiss'in indirdiği topa kale ağzından yarım vole vuran Cenk Tosun, topu ağlara gönderdi ve takımına eşitliği getirdi. 1-1

34' Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortada topun Umut Meraş'ın eline çarpması sonrası Galatasaray serbest vuruş kazandı. Oliveira'nın yerden pasında Mertens, topuğuyla harika çevirdi, aynı güzellikte Mert Günok kurtarışı yaptı.









35' Josef'ten topu kazanan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasına yaptığı ortaya yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda top auta çıktı.

38' Mertens'in uzun pasında Beşiktaş savunma arkasına sarkan ve sol çaprazdan ceza sahasına giren Barış Alper, Rosier'den şık bir çalımla sıyrıldı. Kalesinden zamanında çıkan Mert Günok, topu kontrol etmeyi başardı.

40' Beşiktaş'ta sakatlanan Rosier, oyuna devam edemedi ve yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

42' Galatasaray'da Mertens, Gedson Fernandes'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

45+3' Galatasaray'ın yakaladığı hızlı hücumda topla buluşan Mertens, ceza sahasının solundan şutunu attı, son anda Mert Günok topu çeldi.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Galatasaray-Beşiktaş ilk 11'ler:

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Rashica, Mertens, Barış Alper, Icardi

Yedekler: Okan, Dubois, Midtsjø, Kerem, Yunus, Gomis, Berkan, Emin, Mata, Kazımcan

Beşiktaş: Mert, Rosier, Tayyip, Saiss, Umut, Salih, Josef, Gedson, Nkoudou, Cenk, Weghorst

Yedekler: Ersin, Dele Alli, Atiba, Emrecan, Redmond, Kerem, Necip, Welinton, Muleka, Tayfur